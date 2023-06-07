基将于九月重返索伯，担任阿尔法·罗密欧技术总监
阿尔法·罗密欧F1车队宣布詹姆斯·基将在今年九月回到欣威尔基地，担任技术总监职务。
2010至2012年，基曾在索伯赛车的欣威尔基地担任技术总监。在他的领导下诞生的C31赛车，由小林可梦伟和塞尔吉奥·佩雷兹在2012赛季为索伯四次登上F1领奖台。
三个月之前，伴随着迈凯伦调整技术高层结构，基结束了在沃金四年多的工作时光，而9月1日他将取代扬·蒙肖主持技术工作。这也将是基与迈凯伦原领队安德雷亚·塞德尔的聚首，后者在去年年底成为索伯集团的CEO，并且正在为2026年车队正式与奥迪联手做准备。
塞德尔认为基的加入对于公司向“奥迪时代”转变来说，是“至关重要的一步”。
“他在这项运动中拥有杰出的经验，不仅是作为技术总监，而且还在车队的技术组织中担任过各种其他角色，”德国人说到。“他将领导车队在技术方面的转型过程，为我们带来应对未来所需的工具和方向。"
除了迈凯伦和索伯的两端生涯之外，基还曾在米德兰、世爵、印度力量和Toro Rosso（AlphaTauri的原名）有过工作经历。
"我期待在车队漫长历史中最关键的交叉口上主持车队的技术工作，因为我们正朝着一个新的和令人兴奋的未来前进，”谈及回到欣威尔，基说到。
“我们知道这需要时间、努力和毅力，这项工作的收获只有在未来两个赛季及以后才会到来，但我们面前有一段旅途，有一个路线图要遵循，我非常渴望开始。”
上周末的西班牙大奖赛期间，蒙肖出现在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的围场里。由于他的角色将被基取代，并且阿尔法·罗密欧车队没有提到他的取消，意味着有相当大的可能性他将离开欣威尔。已经有猜测，马拉内罗可能将成为蒙肖的下一站，鉴于他的前老板弗雷德里克·瓦塞尔在今年出任了法拉利领队，而意大利车队正在招兵买马充实技术部门的人员深度。
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