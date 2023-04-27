埃里森相信岗位互换能使梅赛德斯变成“更好的战斗机器”

虽然梅赛德斯没有对外官宣，但过去两年担任车队首席技术官的埃里森已经回到了技术总职位上，重新参与到赛车的核心研发工作中。而此前作为他继任者的埃利奥特则成为新的首席技术官。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫近日向Motorsport.com表示，这一决定是埃利奥特与埃里森一起评估后得出的方案，而且他对前者主动领导这次角色更换表示钦佩。

本周末的阿塞拜疆大奖赛之前，埃里森在职位调动后第一次接受采访时，在F1播客节目《F1 Nations》中做了解释，他相信这样做在整体上对车队有益。

“我们对我们自己在布莱克利的核心结构做了一点检查，迈克和我得出的结论是，我们俩人可以相当不错地覆盖工作，”埃里森说到。“但是也许我比较适合在锦标赛的短期争夺中处理赛车，他则是我们俩人中更好的棋手，他会更适合我之前的CTO工作。所以我们斟酌了一番，制定出我们认为可以成为更好的整体战斗机器的方案。”

2016赛季刚开始，埃里森还在法拉利担任技术总监，然而在澳大利亚比赛时，他接到了妻子去世的噩耗。2017年他接受梅赛德斯的邀请，在布莱克利走马上任，出任技术总监。

埃里森在2017年成为梅赛德斯的技术总监，是德国车队能够延续统治级实力直到2021赛季的重要功臣。但是，当汉密尔顿在2020年成为“七冠王”，梅赛德斯也连续七年赢得制造商世界冠军后，埃里森决定退居幕后，并且在2021年升任首席技术官。在这个新职位上，他每周只需要上班三天，有更多时间陪伴家人，而他工作中的大部分精力放在了与英力士船队合作的美洲杯帆船项目上，很少参与赛车的开发。

在谈及从幕后回到台前所需要的心理建设时，埃里森透露一切都与先前他的妻子去世有关。当时2016赛季刚开始，英国人在澳大利亚与法拉利一起比赛时突然接到妻子的噩耗。很快，他与法拉利达成了提前解约的协议，回到英国照顾孩子，随后他接到了梅赛德斯的邀请。

过去两年里，他得到了更多时间与家人在一起，尤其帮助他新的感情生活开花结果。因为他觉得如果新伴侣为他放弃原本常年在法国的生活并搬迁到英国后，每周只有很短的时间相处，那么是“有些不公平的”。不过随着两年来俩人关系的稳定，对于再次参与F1赛车的主要开发工作，“现在比两年多之前更可信、更可能那么做”。

尽管梅赛德斯刚刚在墨尔本进行的上一场比赛里，由汉密尔顿取得了本赛季第一个领奖台，甚至一度在比赛开始后两辆赛车领跑比赛，但埃里森表示这一重要的换岗与W14在阿尔伯特公园的积极表现无关。

“我不认为这个决定与某个比赛周末赛车状态不错有特别大的关系，这是基于对我们俩最适合做什么的冷静评估。我们认为通过角色互换，这支车队的整体战斗力能够最大限度地发挥出来，”埃里森说，不过他

希望那是一个良好的开端。

“我们希望墨尔本只是常规追赶和复苏的第一步，让我们可以在本周末更有竞争力。但迈克和我相信以我们开始做的工作，我们将在接下来的时间追赶时间里竭尽所能。”