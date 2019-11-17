埃里森：法拉利排位赛状态下滑”挺有意思“

继两周前美国大奖赛的杆位则被梅赛德斯车队的瓦尔特利·博塔斯夺得之后，红牛车队车手马克斯·维斯塔潘获得了巴西大奖赛的杆位。

此前的六场比赛，法拉利均从杆位起步，尽管其实际只在其中五场排位赛里最快，因为在墨西哥的杆位是受惠于原杆位获得者维斯塔潘受到处罚。

更加重要的是，法拉利在美国和巴西两次排位赛失手，都发生在国际汽联颁布技术指令之后。该指令是消除各车队为了提高赛车性能而尝试燃烧机油和钻燃油流量规则漏洞的可能性。

维斯塔潘率先暗示，国际汽联的指令引发了法拉利丧失其排位赛中的优势，绝非巧合。

本周五，法拉利在英特拉格斯赛道速度强劲，尤其是直道表现十分抢眼，但在周六的排位赛中这股优势却明显得减少。

当埃里森被Motorsport.com问及他是如何看待法拉利在巴西直道速度优势的变化时，他警告不要做出任何假设，但承认法拉利的变化值得受到关注。

“我认为他们在直道上仍具有一定的优势，但可能不像之前（周五）那样明显，”埃里森说道，“原因可能来自各个方面。我们在周五采用的是不同的动力模式。”

“对旁观者来说唯一可以确认的是法拉利已经连续两场比赛没有获得杆位，而他们之前拥有巨大的优势。虽然这本身挺有意思，但你无法得出任何确切的结论。他们的赛车在直道上仍然非常快，让我们一起观看他们在比赛里的表现，等待他们在之后比赛中的表现。”

维斯塔潘在英特拉格斯的排位赛里，以0.1秒的微弱优势战胜了塞巴斯蒂安·维特尔驾驶的法拉利赛车，他的红牛赛车在曲折的第二计时段里速度最快。

法拉利车队的查尔斯·莱克勒克勉强在最高时速方面最快，以5.6公里/小时的优势领先维斯塔潘，但只比最快的梅赛德斯赛车快2.2公里/小时。

莱克勒克同时做出了第三计时段的最快时间。该计时段包含向左的Juncao路段，之后是可以全油门通过的路段，直到终点线。但是，梅赛德斯和红牛只落后意大利车队0.1秒。

当埃里森被问到他是否对维斯塔潘和红牛车队的表现感到惊讶时，他说：“我当然是希望我们拿到杆位。但是，马克斯在这整个周末看起来非常快，而且这也不是他今年第一次拥有最快的赛车。”

“因此这个结果也不能称之为出乎意料。红牛有非常好的赛车和极其优秀的车手，他们表现得比我们更出色，也理所当然能够夺得杆位。”

翻译/七七