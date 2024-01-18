埃里森将长期留守梅赛德斯

埃里森在2017年作为技术总监加入梅赛德斯，在其成为“八冠王”的过程中做出巨大贡献。2020年梅赛德斯第七次夺得制造商年度冠军后，他出于家庭原因而退居幕后，改任车队首席技术官，更多地负责企业技术事故的发展策略，以及美洲杯帆船赛的项目。

2023年阿塞拜疆大奖赛前，当W14赛车仍然未能恢复争冠实力时，他重回一线，与原技术总监迈克·埃利奥特互换岗位。后者在帮助车队制定和落实一系列未来战略后，最终在去年10月底离开。

当时，尽管埃里森解释说，随着家庭生活趋于稳定，让他可以重新把精力放回赛车开发的繁重任务中，但他能在一线岗位工作多久并不明朗。

谈起这次续签长约，埃里森表示：“F1给我带来了很多好运，但最幸运的莫过于在2017年响应托托的号召加入梅赛德斯。能够继续这场冒险，与出色的同事们共事并为冠军而战，是我莫大的荣幸。”

本周早些时候，作为车队三大平等股东之一的沃尔夫在接受英国报纸独家采访时透露，他已经续签了领队工作的合约至少到2026年。去年奥地利人曾在谈起埃里森回归主持赛车研发的角色时，把他形容为“角斗士”。而谈及本次埃里森续约，沃尔夫再次强调他对同僚的绝对信任和欣赏。“

“我很兴奋詹姆斯将自己的未来长期奉献给车队，”沃尔夫表示。“简而言之，他是我们这项运动中最厉害的技术领袖。 他的角斗士精神，以及他的知识、经验和决心，使他成为首屈一指的人物。但他的影响力和作用远不止于此。”

“自2017年加入以来，他一直是我个人的重要盟友和探讨伙伴。我们可以开诚布公地挑战对方；这是车队‘严厉的爱’文化的体现，对于帮助我们所有人拿出最佳工作状态至关重要。最重要的是，詹姆斯是你可以信赖的真朋友，不仅在成功时，在困难时也是如此。过去的七年里，我很高兴能与他共事，我期待在未来的更多时间里续下去。”

2022年规则改革之后，梅赛德斯的连霸被红牛终结，两个赛季里只赢了一场比赛——乔治·拉塞尔在他加盟德国车队的第一个赛季在圣保罗获胜。

埃里森认为自己和沃尔夫的未来得到明确，有助于加强内部团队，为车队成员和其合作伙伴注入信心。

“我认为这对一个车队来说绝对是有帮助的，知道它能保持稳定，”他向Motorsport.com表示。“对我们来说，托托（继续担任领队）的稳定无疑是一件大事，我希望这里的人们也能为知道情况是这样而感到安心。”

“然后，就近而言，这对我们的合作伙伴也有帮助，因为他们知道这一点，这意味着从外面看我们的每个人都能看到我们的稳定性和承诺，希望车队能够在未来稳健地工作并取得成功。”

梅赛德斯定于2月14日为新车W15揭幕，近期沃尔夫曾透露新赛车得到的初步反馈迹象不错。