埃利奥特完成技术战略制定后离开梅赛德斯
梅赛德斯车队首席技术官迈克-埃利奥特（Mike Elliott）在担任了十多年的高级职位后离开了车队。
本周二梅赛德斯宣布，埃利奥特决定离开车队，先休息一阵后开始“新的篇章”。
埃利奥特已经在F1工作了23年。2012年，他从原先供职的迈凯伦来到布莱克利，起初担任空气动力学主管，2017年他接替杰夫·威利斯成为负责技术工序事务的总监，2021年则取代当时退居“二线”、成为首席技术官的詹姆斯·埃里森担任技术总监。
但是在埃利奥特监督之下，2022年F1启用以地面效应为首的空气动力学规则后，梅赛德斯的“零侧箱”理念并不成功。2023赛季初，当W14并未重新回到争冠行列后，埃利奥特与埃里森互换角色。
“能够成为梅赛德斯车队的一员，是我职业生涯中的一大荣幸，“对于离开的决定，埃利奥特表示。"在我任职期间，我见证了梅赛德斯的成长，从一群人齐心协力赢得比赛，到首次夺冠，再到创纪录地连续八次夺得制造商锦标赛头衔。我对于能为这段旅程做出自己的贡献感到骄傲。“
”尽管在过去两个赛季中，我们没有以我们所期望的方式赢得比赛，但这两个赛季在许多其他方面对我们提出了考验，迫使我们质疑我们对如何实现成绩的基本假设。在过去六个月里，我很高兴能够负责制定技术方面的战略，我们希望该战略能为车队下一轮的成功打下基础。”
“我已经决定，现在是我离开梅赛德斯迈出下一步的正确时机——在这项运动中不间断地工作了23年后，我首先要停下来回顾一下，然后再寻找下一个挑战。我很感谢我的同事们一起度过了精彩的 12 个赛季，并祝愿他们在未来的日子里一切顺利。”
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