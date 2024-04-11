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埃克莱斯顿是霍纳和佩雷兹赌约的唯一赢家

红牛领队克里斯蒂安·霍纳透露，精明的伯尼·埃克莱斯顿如何在上周末成为他和塞尔吉奥·佩雷兹赌约的唯一赢家。

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Bernie Ecclestone with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

鉴于2023年日本大奖赛是佩雷兹在那个赛季中最令人失望的比赛之一，霍纳对于上周末墨西哥人首次重返铃鹿的表现格外关注。

因此，考虑到此前佩雷兹在日本的最佳排位赛成绩是2022年的第四名，霍纳提出如果他的车手能够跻进头排，他将支付一大笔赌注。

佩雷兹按时达成了目标，以仅次于获得杆位的队友马克斯·维斯塔潘0.066秒的成绩位居第二。然而当霍纳准备兑现承诺时，佩雷兹坦言他已经与F1前掌门人埃克莱斯顿达成了另一项单独约定，因此钱必须直接转给后者。

谈到发生的事情时，霍纳说到：“我和他（佩雷兹）就拿到头排发车位打了赌，因为此前他在日本排位赛中的最佳表现是第四名。但不知怎的，他在赢得赌注后告诉我，他欠伯尼·埃克莱斯顿一笔金额一样的钱。所以他把这笔钱转给了伯尼，伯尼成为Cheo头排发车的受益者。”

“所以即便亲爱的老伯尼不在这里，也还在赚钱。”

虽然头排发车赌注对霍纳来说纯属娱乐，但实际上他对于佩雷兹在日本大奖赛上的进取表现赞赏有佳，其中包括在130R弯进行的一系列勇敢超车。

霍纳补充道：“Checo上周末的表现尤其出彩，排位赛与马克斯的差距只有0.1秒。他的比赛速度非常强，显然他的劣势是必须从车流中杀出。”

“有几次我必须承认，当他进入130R时，我是闭着眼睛的。（我心想）‘你需要在那里动手吗？你就不能等直道吗？’当他动手时，他看起来不像是有三个孩子的人。”

佩雷兹目前的合同将于今年晚些时候到期，本赛季的强势开局也提高了他获得2025年红牛新合同的机会。霍纳表示，佩雷兹只需要维持现有的表现来帮助保住自己的席位。

“我认为他的信心很充足，”霍纳补充道。“他非常专注于手头的工作，并且他在车队中很自在。他知道他的合同明年就要到期了，失去席位将是他自己的责任。他在车队中人缘很好，他以最好的方式开始了这个赛季。”

翻译/小飞侠

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