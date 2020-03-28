埃克莱斯顿：唯一“稳妥”的是取消2020赛季

由于新冠肺炎疫情，2020赛季的前八场比赛无法如期举行，除了取消的澳大利亚和摩纳哥之外，包括中国大奖赛、应该首次举办的越南大奖赛、1985年后回归的荷兰大奖赛在内的六场比赛都被推迟。

在巴库决定择日办赛之后，当前赛历上的第一场比赛是6月14日的加拿大大奖赛。尽管蒙特利尔的推广方表示仍在积极筹备，但是鉴于北美疫情的发展，以及加拿大在东京奥运会确定推迟之前第一个决定退出，蒙特利尔如期办赛并不乐观。

在接受路透社独家采访时，埃克莱斯顿表示换作是他，根本不会尝试开启2020赛季，因为这样做才是安全的。

他说：“今天我会怎么做？我认为我会说我们不要再说今年举行任何比赛了。这是你能稳妥地为每个人做的唯一事情，所以不会有人开始做愚蠢额安排，因为那有可能不会成功。”

在这场疫情之下，几乎全球体育（除了白俄罗斯足球联赛）已经停摆。原定于7-8月在东京举行的奥运会延期到明年，而原本应该在一个月后打响的2020年欧锦赛也已经推迟。

在埃克莱斯顿看来，F1也应该如此。他说：“这是他们为奥运会不得不做的事情。这很不幸，但是事情只能这样。”

现年89岁的埃克莱斯顿在管理F1的三十多年时间里，一直亲自负责制定赛历，直到2017年初自由传媒完成收购后，他退出了舞台。

现任F1 CEO切斯·凯利近期表示，希望赛季可以在夏天开始，而且目标仍然是在2020年余下时间里举行15-18场比赛。为了达成这个目标，车队一致同意把夏休期提前到三四月，以便为夏天安插赛事留出余地。

埃克莱斯顿认为修订赛历不难，但难的是找到可以而且支持办赛的地方。

“如果他们成功做到，我会非常非常非常惊讶，”英国人向路透社表示，“我希望他们可以。我真心希望他们可以。他们可以在明年年初举行3-4场比赛，而且仍然算在2020年锦标赛里。”

“问题是你能去哪里比赛，车队可以去哪里，而推广方想要举行比赛。肯定可以很好地制定赛历，你可以边等边做。大问题是要有推广方想举行比赛。”

当前，英国、美国和欧盟各国表示各自国内的疫情远没有达到最高峰，而且预计不会在接下来几个月时间里结束。

日前，古德伍德赛车节主办方已经宣布推迟原定于7月9-12日的年度盛会，而今年的英国大奖赛就定在古德伍德之后的那个周末。埃克莱斯顿认为银石没有可能举办比赛。

“银石不能比赛，肯定的，”他说，“古德伍德不得不推迟。因为同样的原因。谁会去到那里（银石）？”