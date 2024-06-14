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里卡多在加拿大收获积分后决心保持“心中那股气”

在F1加拿大大奖赛中获得积分后，地位并不稳固的RB车手丹尼尔·里卡多表示，他希望保持 "心中那股气"。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

与成绩优异的队友角田裕毅相比，里卡多今年的表现乏善可陈，因此受到了越来越多的批评。1997 年世界冠军杰克·维尔纽夫也在蒙特利尔的周末加入了批判者行列，质疑这位 34 岁的车手为何还能在赛道上占有一席之地。

从表面上看，这位澳大利亚人在2023赛季中途重返“红牛系”是为了夺走塞尔吉奥·佩雷兹在“一队”的席位，但因为成绩不尽如人意，他的注意力变为在2025年继续留在RB。

在加拿大，里卡多度过了本赛季表现最好的周末。他在周六的排位赛中获得第五名之后，尽管正赛起步并不理想，而且还因发车位置出错而被罚，但在一场雨地转干地的混乱比赛中获得了第八名。

虽然里卡多对昙花一现高度警惕，但是他希望在为个人F1未来而奋斗时，保持他带到蒙特利尔的心中那股气。

当被Motorsport.com问及如何延续在加拿大的势头时，里卡多回答说："我只是要继续奋斗。那股小小的能量，应该是我进入周末时心中那股气，我必须确保这股气一直在，并且保持这种强烈的感觉。我不知道是怒火还是兴奋度提升了，但我感觉它很有用。”

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"当然希望这是（一个转折点）。很明显，我必须复制这种表现并且证明这种状态。但是，自从摩纳哥以来，我对一些我认可的事情绝对感到满意，而本周末比赛能更顺利也绝非偶然。”

”现在只是要确保我们能继续保持下去，我要对自己负责，不能过于放松、随遇而安。我必须确保我能保持良好的状态。“

里卡多在湿滑的发车区上起步不利并位置下滑之后，曾担心比赛会每况愈下。让他雪上加霜的是，因为他的赛车在信号灯熄灭前略微向前蠕动，他被判定抢跑并且被罚时5秒。

”我以为比赛的发展要与我们的意愿背道而驰，“他解释说。“发车很混乱，我失去了几个位置。在二号弯附近，我记得刘易斯（汉密尔顿）从我身边轻松超过。“

”我知道我没有抢跑，但我记得看着信号灯的时候，赛车可能在蠕动，我猜可能是离合器出了问题。雨下来的时候，我们进站换了新的半雨胎，其他人却没有进站，我们就这样失去了赛道位置。”

"所以我感觉比赛会一落千丈，但尾声阶段换上干胎后，我们成功超回了一些赛车，拿到了不少积分。"

翻译/Chloe

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