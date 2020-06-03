在私人飞机上密谈如何促成莱科宁回归索伯

在法拉利效力了五个赛季后，莱科宁在去年重返如今以“阿尔法·罗密欧”的名字参赛的索伯车队。而2001年，芬兰人正是从这支瑞士车队开启了他的F1生涯。

此举确保了这位2007年F1世界冠军的职业生涯得以延续。本赛季他也有望打破鲁本斯·巴里切罗的纪录，成为F1大奖赛发车次数最多的车手。

在接受Motorsport.com的采访中，作为庆祝索伯车队50周年纪念活动的一部分，长期担任车队经理的赛恩德透露，与莱科宁首次进行关于重返辛威尔基地的谈话是在2017年的夏天。

“我在这上面花了很长时间，” 赛恩德告诉Motorsport.com， “2017年当他代表法拉利在银石赛道获得第三名后，他让我搭乘他的私人飞机回去。然后我们开始谈论他的未来。”

“我说：‘听着，如果你不想再为法拉利开车，或者如果他们解雇你，那么请联系我。我会让它（回到索伯）成为可能’。”

“‘如果你有兴趣并且有动力回到索伯，我们会找到办法的。’多年来我们一直在讨论这个问题。”

2018年意大利大奖赛前不久，法拉利通知莱科宁，他不会在2019年得到留用，而取代他的会是查尔斯·莱克勒克。

于是莱科宁很快便与赛恩德和索伯车队领队弗雷德里克·瓦瑟尔取得了联系，并在几天内就达成了协议。

“当2018年在蒙扎法拉利车队决定启用查尔斯时，我们立刻联系了他，” 赛恩德回忆道，“我在比赛后的那个星期二和弗雷德、基米一起开了个会。”

“我们基本上在两小时内就签好了合同。是的，一份合同——我们达成了一项协议，因为基米从来不看合同！”

“这么多年来，我们之间的关系一直都很特别。从前在加油的时候，我们都会告诉他比赛开始时我们有多少燃油，而我们彼此之间始终保持着很好的联系。”

赛恩德表示，他可以察觉到从在索伯的首次亮相到重返车队的18年间，莱科宁所经历的变化和成长。

“他对赛车的感觉总是很好。现在他知道了赛车的变化，也确切地知道当他对赛车进行这个和那个操作时，赛车的表现是如何变化的。”

“他对赛车的总体技术观点非常、非常的好。他总是在激励人，而不是发糖衣炮弹。”

“如果我们开会，有时把事情做得更好可能是工程师的职责。但基米会说：‘不，不，不，相信我，这条路不对，我们必须往另一个方向走。’”

“他的观点非常明确。”

翻译/小飞侠