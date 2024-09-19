在巴库重返中游较量令周冠宇”喘了一口气“

周冠宇表示能够在阿塞拜疆重回中游争夺让他“喘了一口气”，并且希望能够在新加坡延续终于找回的赛车感觉。

过去连续多场比赛，由于C44问题严重，周冠宇与索伯队友瓦尔特利·博塔斯孤独地跑在最后。在巴库时，中国小将因车队为他启用额外的动力单元零部件，不得不退到发车区最后发车。但在51圈的比赛中，采用不同轮胎策略的他不仅超过队友完赛，而且战胜了Alpine的埃斯特班·奥康。最终，在尾声阶段前方赛车发生事故后，周冠宇以第14名完赛，取得了巴塞罗那之后个人和车队的最好成绩。

尽管周冠宇仍然没有拿到本赛季第一分，但重新能与其他赛车较量，让他松了一口气。

“算是给自己喘了一口气的感觉，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“因为之前几场比赛，在蒙扎有进入Q2的机会，但遇到了黄旗。在巴库，因为排位赛当天发现赛车问题，需要更换动力单元的能量储存系统等而受罚，让我无法在困境中展现自己，也无法真正与队友进行比较。不过，在比赛中恢复了自己的状态，现在能做的就是在这辆赛车的现有条件下，把它最大化地发挥出来。”

从上半赛季的伊莫拉升级套件效果不佳之后，索伯苦于寻找赛车性能无法提升的根本原因。为此，周冠宇和博塔斯频繁在比赛周末对不同底板和空气动力学套件进行对比，而且大部分时间里中国小将使用旧版本套件，大大影响了他在比赛周末的发挥和成绩，直到在巴库迎来“比较好的转折点”，让他自巴塞罗那之后第一次领先队友完赛。

当被Motorsport中文网问及，车队在巴库找到不错的调校是否有助于在新加坡及之后的比赛周末提高工作效率时，周冠宇回答说：“整个巴库周末，其实包括前几场比赛的练习赛里，我们的速度有很大的起伏。我一直在寻找这辆赛车与我的磨合、对我最适应的平衡。“

”在巴库时，我们找到了一些方向，这是非常积极的。新加坡赛道有特殊的调校和属性，对车手的感觉非常重要，希望我们可以更快地找到赛车的感觉，因为今年整体而言，赛车和往年相比窗口小了很多。如果在窗口外一点，可能就损失大约半秒的速度，虽然形势非常困难，但我觉得还是在向好的方向发展。”

当前，索伯仍然在衡量2025赛季第二个车手席位的人选，车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉威在巴库声称车队“将在几周后”做出决定。