在奥斯汀包揽前二名后法拉利加入冠军争夺战

查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯相信，法拉利在美国大奖赛上包揽前二名的成绩将使车队正式加入制造商年度冠军的争夺，目前意大利车队落后领头羊迈凯伦48分。

在这场莱克勒克和塞恩斯牢牢占据前二名的比赛过后，法拉利在积分榜上净追红牛26分，仅落后卫冕冠军车队8分。

开赛之后，莱克勒克抓住机会抢先通过1号弯，超越了从第一排发车后展开激烈较量的马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯。

两名法拉利车手在赛前略显迟疑地表示，在美洲赛道的表现将是跃马全年进步的“试金石”。尽管莱克勒克指出排位赛中第一计时段的颠簸问题给赛车表现带来“局限性”，但车队的正赛表现显然取得了进步。

这位摩纳哥车手表示，法拉利现在确定瞄准制造商年度冠军，并认为车队在技术上和运作上都处于良好的状态。

“在此刻之前，这个周末一点都不容易，我对赛车的感觉有些挣扎，但我有信心，在比赛中会感觉好些，事实也是如此，”莱克勒克在谈及比赛时如是说。

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, the rest of the field a Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“我们在一号弯过得非常好，那正是我的计划，我们的启动也很理想。在第二阶段，重点就是控制与后方的间距，但我们做得很出色，赛车的速度真的很好，这主要归功于工程师。”

“在过去的几个月里，为了新加坡和最近几场比赛的升级，他们一直在疯狂地工作，而这正在带来回报。”

“整个车队都干得非常好，进站非常好，一切都很顺利，所以我真的很高兴。现在我们的目标仍然是冠军。还有很长的路要走，但这是一个良好的开端。”

莱克勒克的雄心壮志也得到了队友塞恩斯的呼应。西班牙人表示，事实证明SF-24赛车的轮胎衰退情况良好，这是其在比赛中表现强劲的关键因素，使其可以推进得更凶。

但塞恩斯认为自己在应对维斯塔潘和诺里斯的争斗时做得并不好，错过了上升到前二名的机会，尽管最后他通过undercut策略超过了红牛赛车，最终拿下第二名。

“这个结果让我们现在在制造商年度冠军的争夺中处于理想的位置，所以现在法拉利的每个成员都非常高兴，” 塞恩斯表示。

“与此同时，我知道很大程度上比赛的结果将在发车时决定。我知道兰多和马克斯在一号弯会很拼命，不幸的是我完全没把握住，没能超过去。”

“就我们每节可以坚持多久、衰竭率多低来说，轮胎管理绝对是今年赛车的优势。这是我很满意的地方，也让我比去年更享受比赛。”

“上赛季我们在所有的比赛中都在防守和丢失位置。但今年我们貌似可以进入进攻模式，向前推进和超车，这很有趣。我希望能一直这样保持下去。”

翻译/小飞侠