在奥地利“心碎”的引擎故障令塞恩斯“不知所措”

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塞恩斯在英国大奖赛里取得了个人第一场大奖赛胜利。在背靠背作战的红牛环，他在下半段自己完成第二次进站后几乎就要超越马克斯·维斯塔潘时，突然在4号弯前的直道上发生了动力单元故障。

这是西班牙人在最近四场比赛中的第二次退赛，更是上半赛季里的第四次。此前查尔斯·莱克勒克已经成功超过荷兰人，并最后赢下了胜利。但是，法拉利错失了在红牛主场夺取第一二名的大好机会。

退赛之后，塞恩斯在赛道边久久不能平复心情。在接受采访时，他无法掩饰失望的情绪。他向Sky F1说道：“当它发生的时候，引擎没有任何迹象表明这可能发生。它是那么突然。我有点惊讶得不知所措，因为失去了很多积分。这原本将对车队是非常好的结果。我认为原本应该很轻松地拿到第一二名。”

“肯定会有损害，这很不理想。我们需要进行调查。我们有速度，我们赛车的轮胎退化程度很低，我们当时很快。我会接受这个结果，并尽快翻页。”

由于塞尔吉奥·佩雷兹在开场圈与乔治·拉塞尔发生事故后退赛，法拉利没能以前二名完赛，错过了在制造商积分榜上大幅度缩小差距的机会。在塞恩斯看来，因为这是在红牛主场，退赛就更不是滋味。

“这可能更加难以接受，因为我们即将在积分上追近马克斯和红牛。我们正要为车队取得非常好的成绩。但其中一辆赛车未完赛，所以这令人心碎，但我们需要继续努力，面前还有一个漫长的赛季。”

本赛季法拉利已经多次遭遇引擎相关问题，为此在车手和制造商年度积分榜上损失惨重，特别是莱克勒克在西班牙和阿塞拜疆眼看到手的胜利不翼而飞，对他争夺世界冠军带来极大打击。

摩纳哥人已经因为动力单元的厄运而背负过引擎罚单，而且大概率还将在下半赛季再次使用超额的零件。如今塞恩斯也面临相同的处境，在损失一套动力单元或其中的主要零件后，在近期不得不为囤积引擎而触发罚单。

Fire damage on the car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

抢险过程“有点慢”

塞恩斯的引擎故障发生后，赛车尾部已经窜出了火苗。当他在4号弯停下赛车后，因为斜坡的关系，赛车向后溜车。此时火势突然加大，但西班牙人还是试图控制住赛车。万般危险之际，赛道抢险员赶到并用障碍物卡住车轮，此时塞恩斯赶在火势蔓延到驾驶舱之前快速地跳出。

“是的，这肯定不是一个理想和容易的情况，因为我在后视镜中看到赛车正在起火，”塞恩斯谈起当时的场面。但与此同时，我也在踩刹车。当我想跳出来时，我看到车在向后跑，我不想在跳出来时，赛车完全失控地向后滚。”

“我招呼抢险员过来帮我，在轮胎上放点东西，让赛车不要滚下去。但我觉得整个过程有点慢。某一刻火势太大，我不得不真的采取行动，独自跳出来。我认为就在那个时候，第一个抢险员赶到后阻止了赛车滚动。”

“这肯定是我们要查看的，做些什么能更快一点，因为这不容易处理。”