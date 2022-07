在奥地利“心碎”的引擎故障令塞恩斯“不知所措”

塞恩斯在英国大奖赛里取得了个人第一场大奖赛胜利。在背靠背作战的红牛环,他在下半段自己完成第二次进站后几乎就要超越马克斯·维斯塔潘时,突然在4号弯前的直道上发生了动力单元故障。

这是西班牙人在最近四场比赛中的第二次退赛,更是上半赛季里的第四次。此前查尔斯·莱克勒克已经成功超过荷兰人,并最后赢下了胜利。但是,法拉利错失了在红牛主场夺取第一二名的大好机会。

退赛之后,塞恩斯在赛道边久久不能平复心情。在接受采访时,他无法掩饰失望的情绪。他向Sky F1说道:“当它发生的时候,引擎没有任何迹象表明这可能发生。它是那么突然。我有点惊讶得不知所措,因为失去了很多积分。这原本将对车队是非常好的结果。我认为原本应该很轻松地拿到第一二名。”

“肯定会有损害,这很不理想。我们需要进行调查。我们有速度,我们赛车的轮胎退化程度很低,我们当时很快。我会接受这个结果,并尽快翻页。”

由于塞尔吉奥·佩雷兹在开场圈与乔治·拉塞尔发生事故后退赛,法拉利没能以前二名完赛,错过了在制造商积分榜上大幅度缩小差距的机会。在塞恩斯看来,因为这是在红牛主场,退赛就更不是滋味。

“这可能更加难以接受,因为我们即将在积分上追近马克斯和红牛。我们正要为车队取得非常好的成绩。但其中一辆赛车未完赛,所以这令人心碎,但我们需要继续努力,面前还有一个漫长的赛季。”

本赛季法拉利已经多次遭遇引擎相关问题,为此在车手和制造商年度积分榜上损失惨重,特别是莱克勒克在西班牙和阿塞拜疆眼看到手的胜利不翼而飞,对他争夺世界冠军带来极大打击。

摩纳哥人已经因为动力单元的厄运而背负过引擎罚单,而且大概率还将在下半赛季再次使用超额的零件。如今塞恩斯也面临相同的处境,在损失一套动力单元或其中的主要零件后,在近期不得不为囤积引擎而触发罚单。

Fire damage on the car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images