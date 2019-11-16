巴西大奖赛未来“99%”留在英特阿拉格斯

圣保罗当前的办赛合约将持续到2020年底，之后赛事的命运还没有确定。但是当F1管理者已经与里约新赛道的代表进行讨论的同时，Rohonyi对该项目的成功可能表示怀疑。

当被提到巴西总统Jair Bolsonaro曾对比赛迁移至里约很有信心时，Rohonyi向Motorsport.com表示了他对留下比赛的信心程度：“我认为那是与总统的信心程度一样高（995%）。”

“要么F1留在这里，要么就没有巴西大奖赛。我不想对里约热内卢的事情进行评价，因为我不清楚，但是我知道的是那片土地有树和动物，而到目前为止仍然是有树和动物的土地。”

“我认为2021年要在那里举办国际赛事是根本没有可能的。但是有些人不同意。里约成为一种选择是因为有总统的支持，Bolsonaro说F1 99%会回到里约热内卢的时候，切斯·凯利站在他的身边。今天他可不会这么说。”

Rohonyi认为Bolsonaro是在受到错误的建议才相信计划在军用土地上建造的新里约赛车公园会很快落成。

“他得到了错误的建议，因为没有理由那么说，”他表示，“对那些想在2021年举办F1大奖赛的人来说，你需要在那年五月份准备好赛道。现在已经是2019年末了，你有16个月来造赛道。”

Rohonyi期待明年初巴西大奖赛的未来就能有定论，并且他声称他想要一份可能持续到2030年的长期合约。

”对我们来说，这样的合约长度非常好。短期合同非常难处理。大公司都有长期计划。例如巴西是喜力最大的市场，他们不想只合作2-3年。”