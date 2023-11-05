圣保罗大奖赛：维斯塔潘稳健获胜，阿隆索冲线击败佩雷兹获第三
马克斯·维斯塔潘在开场一号弯混乱并出现红旗的圣保罗大奖赛中，稳健地挫败兰多·诺里斯的偷袭后赢得胜利，费尔南多·阿隆索则在一场冲线对中决力压塞尔吉奥·佩雷兹后收获领奖台。
本场比赛还没发车就出现意外：第二位的莱克勒克在编队圈因赛车丢失液压系统后直接撞墙。因为法拉利赛车停车位置较远，赛会没有中止发车。
第一排出现一个空位后，使得第二三排的车手都虎视眈眈。五盏红灯熄灭后，第六位的诺里斯迅速地超过前方的费尔南多·阿隆索，紧随杆位启动的维斯塔潘进入一号弯。第五位发车的刘易斯·汉密尔顿从外线超过两辆阿斯顿·马丁后攀升到第三。
就在此时，中游一片混乱，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本试图从外线超过前方的尼科·霍肯博格，而德国人的队友凯文·马格努森又从左侧插上。左右夹击下，霍肯博格无路可走，两侧车轮都受到了撞击，结果却是队友和威廉姆斯车手相撞后一起退赛。混乱中，哈斯赛车脱落的轮胎弹起后击中丹尼尔·里卡多的尾翼，而皮亚斯特雷赛车受损，落到赛道上的倒数第二位。
一号弯大量碎片，赛会在出动安全车后又立即以红旗中断比赛，以便清理一号弯。所有赛车回到维修区。莱克勒克的赛车已经停在赛道外并且离开了驾驶舱，意味着他已经退赛。最后一位发车的周冠宇逃过了事故，但赛车轧到散落一地的碎片。
比赛被暂停了25分钟后，剩余的17辆赛车以静态发车的形式重新开始比赛。只有皮亚斯特雷一人用中性胎，而他与里卡多因为提前进了站变成落后一圈。
重新发车阶段，维斯塔潘又一次顺利地领先进弯。汉密尔顿在一号弯与诺里斯争夺位置时大力锁死左前轮，阿隆索利用更好的牵引力在紧接着的S组合弯里快速超过梅赛德斯赛车进入前三。英国人无法跟上阿隆索，但压制着身后的队友拉塞尔。
第7圈诺里斯突然追到维斯塔潘身后半秒内并试图在4号弯发起进攻，但三届世界冠军做出果断且干净的防守后挡住位置，而且立即能够快速跑远。此后的比赛里，维斯塔潘稳健地领跑。迈凯伦选择让诺里斯跟随红牛车手同圈第一次进站，意味着最靠前两辆赛车的顺序没有变化。
直到第56圈，荷兰人第二次进站时，诺里斯继续留在赛道上多跑了4圈，但没有起到不同。维斯塔潘在迈凯伦车手再换上一套软胎后重回领跑位置，并且最终以8.2秒的优势赢得本赛季个人第17场胜利。这也成就了红牛追平梅赛德斯保持的单赛季19胜纪录。
尽管没有更多机会挑战维斯塔潘，诺里斯取得了近六场比赛里的第五个第二名，并在第61圈做出最场最快单圈，得到了额外的一分。相比之下，第三名的争夺随着比赛的发展留下悬疑，而且在最后变得白热化。
汉密尔顿受制于轮胎无法工作的问题，被阿隆索越摔越远，很快形成了DRS火车。在他身后的拉塞尔当时阶段速度稍快，但无力阻挡佩雷兹。被墨西哥人超过后，拉塞尔询问梅赛德斯策略是与汉密尔顿一起，还是各自跑自己的，得到的答复是“还在讨论”。不久后，拉塞尔被告知“需要对轮胎做更多管理，在11号弯松油”，当他询问哪怕会牺牲位置时，得到回复“虽然想比赛，但需要轮胎坚持到阶段结束”。
佩雷兹在第18圈又干净利落地超过汉密尔顿后上升到第四，开始为领奖台展开追击。梅赛德斯率先第一次进站，但换上中性胎后赛车没有得到改善。半程时，汉密尔顿依然向车队报告轮胎挣扎，让然跟在队友身后的拉塞尔则第三次询问策略事宜。但是，俩人连续被卡洛斯·塞恩斯和皮埃尔·加斯利超过。第二轮进站，梅赛德斯两辆赛车换上软胎仍然于事无补。
另一边，佩雷兹渐渐一度十分接近阿隆索，把差距缩小到1.1秒。但是西班牙人立即做出反应，稍稍提起速度避免了落入红牛赛车的DRS攻击范围。眼见无法立即赶上，墨西哥人没有急于求成，而且先于对手进站。阿斯顿·马丁做出反应帮助自己的车手继续守在前方，但佩雷兹追到了一秒以内，但阿隆索不为所动，两辆赛车形成僵持。
倒数第二圈，佩雷兹终于逮到机会在一号弯前超车得手，但阿隆索立即展开反击。进入最后一圈，西班牙人在一号弯前积累了足够的势头后，在4号弯从外线强超对手成功。通过12号弯的上坡，两辆赛车最后加速冲刺，几乎并排冲向终点线，而阿斯顿·马丁赛车以0.053秒率先撞线。阿隆索取得了本赛季个人第八个领奖台成绩。
他的队友兰斯·斯特罗尔曾有机会加入领奖台争夺行列，但第二次进站时右前轮上紧稍慢，让他退出争夺。不过，加拿大人得以对身后的塞恩斯保持着笃定的优势，为车队取得第五名。法拉利则在还未开赛就损失一辆赛车的情况下，由塞恩斯带回了第六名。加斯利在第二停后顺利地再次超过梅赛德斯车手，为Alpine取得第七名。
汉密尔顿勉强保住第八的名次，而赛后梅赛德斯领队托托·沃尔夫在无线电里向自己的车手坦言这是一场“可怕的比赛”。角田裕毅经过一番争夺后，为AlphaTauri拿到第九名。埃斯特班·奥康则在拉塞尔因动力单元燃油温度导致的隐患退赛后，为法国车队双积分完赛。
在阿尔本第一弯卷入事故退赛后，威廉姆斯只剩新秀车手洛根·萨金特孤军奋战。车队为他采取了极端的策略，但美国人止步于第11位。霍肯博格、里卡多和皮亚斯特雷成为赛道上最后三位的车手。
阿尔法·罗密欧度过了一个灾难般的周末。周冠宇在比赛恢复时处于第14位，在第15圈很早进站，换上中性胎。然而，第25圈车队紧急告诉中国车手减速并回到维修区，因为引擎故障他不得不退赛。瓦尔特利·博塔斯也在第40圈驶回维修区退赛。
本赛季最后一个冲刺赛周末过后，在还剩两场比赛的情况下，佩雷兹在车手年度第二的争夺中对汉密尔顿仍有32分的优势，但诺里斯与第四名的阿隆索只有3分之差。在制造商年度积分榜上，梅赛德斯仍领先法拉利20分，而迈凯伦对阿斯顿·马丁有21分。
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