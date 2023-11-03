圣保罗大奖赛排位赛：维斯塔潘暴风雨前摘杆位

本赛季最后一个冲刺赛赛制的周末，周五排位赛因前一阶段后的赛道清理工作而推迟15分钟开始，这加剧了天气条件可能带来的变化，因为天气预报显示很有可能下雨。

Q3开始后赛道上空的天气十分诡异，大量的云团使得光线逐渐变暗，甚至一半赛道像黑夜一般。绝大部分车手都做出了第一个计时圈后，维斯塔潘以1分10.727秒排名第一，以0.294秒领先第二位的查尔斯·莱克勒克。

此时，两辆阿斯顿·马丁赛车位居第三四位，兰斯·斯特罗尔以1分11.344秒排在第三，他的队友费尔南多·阿隆索则以0.043秒之差紧随其后。第五六位则是梅赛德斯刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔。

此时，乌云大面积堆积，而且雨滴逐渐落下，呈现出一半天亮一半暴风雨的奇观。计时器还剩4分49秒时，赛会打出红旗中断了排位赛第三节，并在不久后宣布排位赛不会恢复进行。这意味着维斯塔潘锁定了周日正赛的杆位，也拿到个人第32个杆位。而两辆阿斯顿·马丁分享了第二排，同时斯特罗尔本赛季第一次在排位赛成绩上战胜队友费尔南多·阿隆索。

兰多·诺里斯、卡洛斯·塞恩斯、塞尔吉奥·佩雷兹分列第七至第九位。奥斯卡·皮亚斯特雷是唯一没有做出有效计时圈的车手。

先前Q2过半时，汉密尔顿曾在一号弯转向过度，但他冷静且精彩地救回赛车。Alpine、哈斯的四辆赛车加上威廉姆斯的亚历山大·阿尔本止步于这个阶段，尼科·霍肯博格名列第11位，随后是埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利，德国人的凯文·马格努森位居第14名。

Q1最后阶段，由于赛道的进化飞快，大多数车手都不安全。计时器归零时，两位AlphaTaur都有所进步，但仍以微弱的差距遭到淘汰。角田裕毅相差前队友加斯利0.044秒，而他的新队友丹尼尔·里卡多距及格线0.050秒。

最后时刻大部分赛车在为晋级而努力时，两辆速度不济的阿尔法·罗密欧赛车都没有出场。周冠宇原本就在淘汰区，降到最后一位，而瓦尔特利·博塔斯在其他赛车刷新时间后，也被挤到了第18位。还有一位出局的车手是威廉姆斯的洛根·萨金特，美国新秀排名第19位。

墨西哥之后，国际汽联试图解决维修区出口的堵车问题，但来到英特拉格斯该问题仍然严重，不少车手都收到了赛会干事的传唤，将接受调查。