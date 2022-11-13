圣保罗大奖赛：拉塞尔收获F1首胜，梅赛德斯包揽前二

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拉塞尔凭借冲刺赛的获胜，在正赛中从第一位发车。而卡洛斯·塞恩斯因引擎罚单退后5位后，汉密尔顿前进到第二，让梅赛德斯本赛季第一次占据第一排发车位。

比赛开始后，拉塞尔和汉密尔顿顺利地先后进入一号弯，领先两辆红牛赛车。但是9号弯里，丹尼尔·里卡多和凯文·马格努森在争夺中发生碰撞后双双退出，并且导致了安全车。

比赛在第7圈恢复，当拉塞尔顺利守住位置时，维斯塔潘在1-2号弯与汉密尔顿争夺位置中，俩人发生了碰擦，红牛赛车鼻翼受损后不得不进站。汉密尔顿落到第八位，但是能够继续比赛。此后，赛会干事认定两届世界冠军需要为事故负责，对他开出了5秒罚单。

这让红牛只剩下塞尔吉奥·佩雷兹在前方争夺胜利。但是墨西哥人无法真正接近拉塞尔，在第23圈先进站，从软胎换为中性胎。梅赛德斯迅速做出反应，拉塞尔晚一圈进站后继续守在红牛车手之前。另外，梅赛德斯工程师告诉汉密尔顿赛车没有重大车损，英国人以最快的速度超越身前的赛车后，在前10圈过后就进入了前三名的争夺行列。

开场几圈的混乱之后，因为塞恩斯追到前三名里。法拉利采用了相反的轮胎策略，西班牙人用中性胎发车，现在第17圈结束时换上软胎，随后又在第36圈第二次进站换上中性胎。

梅赛德斯在英特格拉格斯的比赛速度让红牛难以企及。不过，佩雷兹在第47圈第二次进站之后，尽管汉密尔顿对中性胎感觉良好，还是让他进站换上用过的软胎。拉塞尔在一圈后同样进站，干净利落的换胎让他出站后继续占据领跑位置，跑在策略不同的塞恩斯身前。

然而，兰多·诺里斯在第52圈停在赛道上引发了虚拟安全车。本周末度过23岁生日的英国人在安全车后与查尔斯·莱克勒克的争夺中发生了碰撞，并且为此受到5秒罚时。而他的退赛，让迈凯伦遭遇了双DNF，并且在与Alpine的年度第四之争中蒙受惨重损失。

由于迈凯伦赛车难以移走，赛会不得不再次派出安全车，法拉利趁机让塞恩斯再次进站并换上软胎。随后在第60圈时重新开始比赛。拉塞尔曾询问车队是“比赛还是保住1-2名”，得到“比赛但要有敬意”的答复。他顺利带领着汉密尔顿的赛车进入一号弯，佩雷兹虽然强硬地守住塞恩斯，但是当两圈后DRS启动，他难以抵抗，连续两圈被塞恩斯和莱克勒克超过。

虽然塞恩斯上到了领奖台位置，但是距离汉密尔顿有3秒左右。而拉塞尔始终将队友甩在一秒之外。最终他第一个冲过终点线，弥补了2020年萨基尔大奖赛中留下的遗憾。并且，他成为F1世界锦标赛历史上第113位大奖赛胜利获得者。

汉密尔顿试图在最后几圈里追上队友的努力没有成功，但他祝贺队友拿到了F1生涯第一场胜利。虽然这位七届世界冠军错过了打破胜利荒的最好机会，但是梅赛德斯成功取得去年沙特阿拉伯大奖赛后的第一场胜利，同时也自2020年伊莫拉后，首次包揽前二名。

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

塞恩斯以第三名完赛后，第一次在圣保罗比赛期间登上领奖台——两年前他在迈凯伦的第三名是在赛后递补获得。他的莱克勒克在与诺里斯碰撞后，也不得不从靠后的位置开始追击。第二次安全车出动时，他已经处于前六名。最后阶段的冲刺里，莱克勒克超过佩雷兹后上升到第四。摩纳哥人曾希望法拉利能交换他与塞恩斯的名次，帮助他争取车手年度亚军，但是没有如愿。

根据冲刺赛结果只能从第17位发车的费尔南多·阿隆索，在比赛中表现强势。较早进站的策略让他成为积分区的有力争夺者，而且成为最后阶段安全车的受益者之一。西班牙人在重新发车阶段快速提升排名至第六，随后连续超过瓦尔特利·博塔斯和塞恩斯，为Alpine取得了第五名。

维斯塔潘虽然在第一次安全车后因为事故而掉落到最后，并且在第二次进站时接受了5秒处罚，但他利用更快的赛车很快追回到积分区。当佩雷兹对轮胎挣扎后，荷兰人在倒数第五圈超过了队友。最后一圈，红牛工程师指示维斯塔潘把位置还给佩雷兹，帮助后者争夺车手年度第二，既然他无法超过阿隆索，但该指令没有得到执行——电视回放中维斯塔潘表示他明确拒绝这样么做。

这意味着佩雷兹只能以第七名完赛，而他与莱克勒克在还剩一场比赛的情况下，同积290分，墨西哥以微弱成绩的优势占先。

周六的冲刺赛里，两名Alpine车手的事故让车队领队奥马尔·萨弗诺尔十分恼火。在第二次安全车结束前，法国车队明确告诉埃斯特班·奥康，他可以追击前车，但不能与队友阿隆索交战。法国人最终以第八名完赛，博塔斯则落到了第九。

同样在前一天冲刺赛里发生内战的阿斯顿·马丁阵营里，兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔在最后阶段发扬团队精神，俩人交换位置之后，加拿大人为车队拿到最后一个积分，维特尔则名列第11位。

周冠宇在最后阶段受制于旧软胎性能下滑，没能追到积分区。虽然他落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后完赛，但法国人因为在维修区里超速被罚时5秒，这使得中国小将前进到第12名。米克·舒马赫同样递进到第13名完赛，排在加斯利身前。随后是亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲，以及角田裕毅。

本场比赛之后，除了佩雷兹与莱克勒克之间的年度第二只能，制造商年度第二的争夺也依然开放。梅赛德斯取得了前二名，外加拉塞尔做出全场最快单圈带来的额外积分，以及冲刺赛的第一第三名，总计拿到58分，与暂列第二的法拉利只有19分的差距。相比之下，迈凯伦在双退赛后一分不得，已经被Alpine拉开19分。而第六名的阿尔法·罗密欧对阿斯顿·马丁还有5分的差距。