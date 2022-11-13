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Formula 1 / São Paulo GP 比赛报告

圣保罗大奖赛：拉塞尔收获F1首胜，梅赛德斯包揽前二

乔治·拉塞尔在两次出动安全车的圣保罗大奖赛中从第一位发车后，稳健领跑后第一次赢得大奖赛胜利，刘易斯·汉密尔顿紧随其后冲线，帮助梅赛德斯在收获2022赛季首场胜利的同时包揽前二名。

圣保罗大奖赛：拉塞尔收获F1首胜，梅赛德斯包揽前二
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拉塞尔凭借冲刺赛的获胜，在正赛中从第一位发车。而卡洛斯·塞恩斯因引擎罚单退后5位后，汉密尔顿前进到第二，让梅赛德斯本赛季第一次占据第一排发车位。

比赛开始后，拉塞尔和汉密尔顿顺利地先后进入一号弯，领先两辆红牛赛车。但是9号弯里，丹尼尔·里卡多和凯文·马格努森在争夺中发生碰撞后双双退出，并且导致了安全车。

比赛在第7圈恢复，当拉塞尔顺利守住位置时，维斯塔潘在1-2号弯与汉密尔顿争夺位置中，俩人发生了碰擦，红牛赛车鼻翼受损后不得不进站。汉密尔顿落到第八位，但是能够继续比赛。此后，赛会干事认定两届世界冠军需要为事故负责，对他开出了5秒罚单。

这让红牛只剩下塞尔吉奥·佩雷兹在前方争夺胜利。但是墨西哥人无法真正接近拉塞尔，在第23圈先进站，从软胎换为中性胎。梅赛德斯迅速做出反应，拉塞尔晚一圈进站后继续守在红牛车手之前。另外，梅赛德斯工程师告诉汉密尔顿赛车没有重大车损，英国人以最快的速度超越身前的赛车后，在前10圈过后就进入了前三名的争夺行列。

开场几圈的混乱之后，因为塞恩斯追到前三名里。法拉利采用了相反的轮胎策略，西班牙人用中性胎发车，现在第17圈结束时换上软胎，随后又在第36圈第二次进站换上中性胎。

梅赛德斯在英特格拉格斯的比赛速度让红牛难以企及。不过，佩雷兹在第47圈第二次进站之后，尽管汉密尔顿对中性胎感觉良好，还是让他进站换上用过的软胎。拉塞尔在一圈后同样进站，干净利落的换胎让他出站后继续占据领跑位置，跑在策略不同的塞恩斯身前。

然而，兰多·诺里斯在第52圈停在赛道上引发了虚拟安全车。本周末度过23岁生日的英国人在安全车后与查尔斯·莱克勒克的争夺中发生了碰撞，并且为此受到5秒罚时。而他的退赛，让迈凯伦遭遇了双DNF，并且在与Alpine的年度第四之争中蒙受惨重损失。

由于迈凯伦赛车难以移走，赛会不得不再次派出安全车，法拉利趁机让塞恩斯再次进站并换上软胎。随后在第60圈时重新开始比赛。拉塞尔曾询问车队是“比赛还是保住1-2名”，得到“比赛但要有敬意”的答复。他顺利带领着汉密尔顿的赛车进入一号弯，佩雷兹虽然强硬地守住塞恩斯，但是当两圈后DRS启动，他难以抵抗，连续两圈被塞恩斯和莱克勒克超过。

虽然塞恩斯上到了领奖台位置，但是距离汉密尔顿有3秒左右。而拉塞尔始终将队友甩在一秒之外。最终他第一个冲过终点线，弥补了2020年萨基尔大奖赛中留下的遗憾。并且，他成为F1世界锦标赛历史上第113位大奖赛胜利获得者。

汉密尔顿试图在最后几圈里追上队友的努力没有成功，但他祝贺队友拿到了F1生涯第一场胜利。虽然这位七届世界冠军错过了打破胜利荒的最好机会，但是梅赛德斯成功取得去年沙特阿拉伯大奖赛后的第一场胜利，同时也自2020年伊莫拉后，首次包揽前二名。

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

塞恩斯以第三名完赛后，第一次在圣保罗比赛期间登上领奖台——两年前他在迈凯伦的第三名是在赛后递补获得。他的莱克勒克在与诺里斯碰撞后，也不得不从靠后的位置开始追击。第二次安全车出动时，他已经处于前六名。最后阶段的冲刺里，莱克勒克超过佩雷兹后上升到第四。摩纳哥人曾希望法拉利能交换他与塞恩斯的名次，帮助他争取车手年度亚军，但是没有如愿。

根据冲刺赛结果只能从第17位发车的费尔南多·阿隆索，在比赛中表现强势。较早进站的策略让他成为积分区的有力争夺者，而且成为最后阶段安全车的受益者之一。西班牙人在重新发车阶段快速提升排名至第六，随后连续超过瓦尔特利·博塔斯和塞恩斯，为Alpine取得了第五名。

维斯塔潘虽然在第一次安全车后因为事故而掉落到最后，并且在第二次进站时接受了5秒处罚，但他利用更快的赛车很快追回到积分区。当佩雷兹对轮胎挣扎后，荷兰人在倒数第五圈超过了队友。最后一圈，红牛工程师指示维斯塔潘把位置还给佩雷兹，帮助后者争夺车手年度第二，既然他无法超过阿隆索，但该指令没有得到执行——电视回放中维斯塔潘表示他明确拒绝这样么做。

这意味着佩雷兹只能以第七名完赛，而他与莱克勒克在还剩一场比赛的情况下，同积290分，墨西哥以微弱成绩的优势占先。

周六的冲刺赛里，两名Alpine车手的事故让车队领队奥马尔·萨弗诺尔十分恼火。在第二次安全车结束前，法国车队明确告诉埃斯特班·奥康，他可以追击前车，但不能与队友阿隆索交战。法国人最终以第八名完赛，博塔斯则落到了第九。

同样在前一天冲刺赛里发生内战的阿斯顿·马丁阵营里，兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔在最后阶段发扬团队精神，俩人交换位置之后，加拿大人为车队拿到最后一个积分，维特尔则名列第11位。

周冠宇在最后阶段受制于旧软胎性能下滑，没能追到积分区。虽然他落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后完赛，但法国人因为在维修区里超速被罚时5秒，这使得中国小将前进到第12名。米克·舒马赫同样递进到第13名完赛，排在加斯利身前。随后是亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲，以及角田裕毅。

本场比赛之后，除了佩雷兹与莱克勒克之间的年度第二只能，制造商年度第二的争夺也依然开放。梅赛德斯取得了前二名，外加拉塞尔做出全场最快单圈带来的额外积分，以及冲刺赛的第一第三名，总计拿到58分，与暂列第二的法拉利只有19分的差距。相比之下，迈凯伦在双退赛后一分不得，已经被Alpine拉开19分。而第六名的阿尔法·罗密欧对阿斯顿·马丁还有5分的差距。

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