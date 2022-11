圣保罗大奖赛：拉塞尔收获F1首胜，梅赛德斯包揽前二

拉塞尔凭借冲刺赛的获胜,在正赛中从第一位发车。而卡洛斯·塞恩斯因引擎罚单退后5位后,汉密尔顿前进到第二,让梅赛德斯本赛季第一次占据第一排发车位。

比赛开始后,拉塞尔和汉密尔顿顺利地先后进入一号弯,领先两辆红牛赛车。但是9号弯里,丹尼尔·里卡多和凯文·马格努森在争夺中发生碰撞后双双退出,并且导致了安全车。

比赛在第7圈恢复,当拉塞尔顺利守住位置时,维斯塔潘在1-2号弯与汉密尔顿争夺位置中,俩人发生了碰擦,红牛赛车鼻翼受损后不得不进站。汉密尔顿落到第八位,但是能够继续比赛。此后,赛会干事认定两届世界冠军需要为事故负责,对他开出了5秒罚单。

这让红牛只剩下塞尔吉奥·佩雷兹在前方争夺胜利。但是墨西哥人无法真正接近拉塞尔,在第23圈先进站,从软胎换为中性胎。梅赛德斯迅速做出反应,拉塞尔晚一圈进站后继续守在红牛车手之前。另外,梅赛德斯工程师告诉汉密尔顿赛车没有重大车损,英国人以最快的速度超越身前的赛车后,在前10圈过后就进入了前三名的争夺行列。

开场几圈的混乱之后,因为塞恩斯追到前三名里。法拉利采用了相反的轮胎策略,西班牙人用中性胎发车,现在第17圈结束时换上软胎,随后又在第36圈第二次进站换上中性胎。

梅赛德斯在英特格拉格斯的比赛速度让红牛难以企及。不过,佩雷兹在第47圈第二次进站之后,尽管汉密尔顿对中性胎感觉良好,还是让他进站换上用过的软胎。拉塞尔在一圈后同样进站,干净利落的换胎让他出站后继续占据领跑位置,跑在策略不同的塞恩斯身前。

然而,兰多·诺里斯在第52圈停在赛道上引发了虚拟安全车。本周末度过23岁生日的英国人在安全车后与查尔斯·莱克勒克的争夺中发生了碰撞,并且为此受到5秒罚时。而他的退赛,让迈凯伦遭遇了双DNF,并且在与Alpine的年度第四之争中蒙受惨重损失。

由于迈凯伦赛车难以移走,赛会不得不再次派出安全车,法拉利趁机让塞恩斯再次进站并换上软胎。随后在第60圈时重新开始比赛。拉塞尔曾询问车队是“比赛还是保住1-2名”,得到“比赛但要有敬意”的答复。他顺利带领着汉密尔顿的赛车进入一号弯,佩雷兹虽然强硬地守住塞恩斯,但是当两圈后DRS启动,他难以抵抗,连续两圈被塞恩斯和莱克勒克超过。

虽然塞恩斯上到了领奖台位置,但是距离汉密尔顿有3秒左右。而拉塞尔始终将队友甩在一秒之外。最终他第一个冲过终点线,弥补了2020年萨基尔大奖赛中留下的遗憾。并且,他成为F1世界锦标赛历史上第113位大奖赛胜利获得者。

汉密尔顿试图在最后几圈里追上队友的努力没有成功,但他祝贺队友拿到了F1生涯第一场胜利。虽然这位七届世界冠军错过了打破胜利荒的最好机会,但是梅赛德斯成功取得去年沙特阿拉伯大奖赛后的第一场胜利,同时也自2020年伊莫拉后,首次包揽前二名。

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images