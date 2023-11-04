圣保罗大奖赛冲刺赛：维斯塔潘一号弯强势超车后获胜

从第二位赛道内侧发车的维斯塔潘迅速启动，抢险占据一号弯的内线，超过诺里斯上升到第一。迈凯伦车手试图反击但无法接近，反而被已经上升到第三的乔治·拉塞尔超过。而维斯塔潘进一步跑远。

两辆梅赛德斯赛车在前三圈势头猛烈，第五位发车的汉密尔顿在4号弯出其不意地超过塞尔吉奥·佩雷兹上升到第四。但是，梅赛德斯直线效率不足的弱点此后暴露无遗。墨西哥人在一号弯前抢回了位置，而拉塞尔与诺里斯较量之后也落到了第三，几圈后再被佩雷兹超过。

24圈的冲刺赛过半后时，维斯塔潘一度被诺里斯追到接近DRS范围内，但他立即提速摆脱了危险。此后，前五名之间的差距逐渐扩大，两辆红牛赛车夹着诺里斯的迈凯伦稳稳地处于前三，拉塞尔孤独地处于第四位。

相比之下，他的队友汉密尔顿在第21圈，汉密尔顿的软胎衰退严重，被莱克勒克追上后在一号弯前超过。角田裕毅也跟到梅赛德斯赛车后，但吸取了一年前撞车的教训，在4号弯前没有强行采取行动，而是紧跟一圈后，在一号弯前干净地超过牵引力挣扎的汉密尔顿。

连续被超越后，汉密尔顿的赛车挣扎严重，被AlphaTauri车手甩开了5秒之多——相反日本车手追到了莱克勒克身后0.6秒，但时间不够他继续追赶。最后两圈，眼看卡洛斯·塞恩斯从后快速接近，汉密尔顿以0.3秒勉强守在了第七位完赛。

西班牙人在比赛中段与丹尼尔·里卡多展开了激烈的缠斗，澳大利亚人多次寻找机会，但都没有真正完成超越。而奥斯卡·皮亚斯特雷则尝试超越同胞，但同样无法得手。塞恩斯与里卡多紧咬着彼此冲线——只有0.1秒测差距，但法拉利车手获得了冲刺赛里给出的最后一分。

因为SQ1最后时刻卷入与埃斯特班·奥康事故，费尔南多·阿隆索没能在SQ2里出场，只能从第15位发车。西班牙人与SQ1就被淘汰的阿斯顿·马丁队友兰斯·斯特罗尔向前猛跑，超过多辆赛车，但止步于第11、12位。

阿尔法·罗密欧在圣保罗的整个周末里赛车缺乏竞争力。从第18位发车的周冠宇在开场后下滑一位，最后阶段他超过了队友瓦尔特利·博塔斯和哈斯的尼科·霍肯博格，以第17名完赛。