圣保罗冲刺赛排位赛：诺里斯以0.061秒力压维斯塔潘摘下第一

2023赛季最后一个周六冲刺日。SQ3计时开始后，前十名车手都没有出场，等到最后三分钟赛道条件最好时才出场做唯一一个计时圈。

新秀奥斯卡·皮亚斯特雷第一个做出时间 1分11.189秒，紧随其后的队友诺里斯则以诺里斯 1分10.622秒设下标杆，而且在第二三计时段里全场最快。

维斯塔潘在维修区里超过众多赛车，试图让自己拥有干净的空间，但后两个计时段不如对手，相差了迈凯伦车手百分之六秒，只能屈居第二。此时，塞尔吉奥·佩雷兹在第一计时段比诺里斯更快，但最终差了0.134秒名列第三。

去年在圣保罗赢得冲刺赛胜利的乔治·拉塞尔超过队友刘易斯·汉密尔顿，两辆梅赛德斯赛车分列第四五位。而AlphaTauri的角田裕毅不仅闯入第三阶段，而且排名高于法拉利的查尔斯·莱克勒克。他的队友丹尼尔·里卡多同样进入前十，虽落在摩纳哥人身后，但将在另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯身前发车。第一个做出时间的皮亚斯特雷则一路下滑到第十。

在缩短的排位赛阶段里，本就糟糕的车流问题变得更加严重。SQ2时间归零时，当诺里斯、汉密尔顿、拉塞尔顶住压力做出最后一圈成功闯关，凯文·马格努森、尼科·霍肯博格、皮埃尔·加斯利、瓦尔特利·博塔斯遭到淘汰。

本场排位赛因为SQ1最后时刻埃斯特班·奥康与费尔南多·阿隆索发生事故后撞墙，使得护墙需要维修，而耽误了近半小时。当时，为晋级努力的奥康在经过3号弯时试图从前队友阿隆索身边闪过，但他的Alpine赛车左前轮轧到路肩后发生转向过度，而在修正赛车的同时，法国人与后者的轮胎发生接触，然后直接上墙。这使得阶段在还剩33秒时被红旗提前结束。

这起事故导致奥康出局，阿隆索同样因为赛车受损严重无法及时修复，虽然他进入了SQ2，但只能提前退出。红旗出现时，前几圈受到车流影响的兰斯·斯特罗尔也来不及提高时间。加拿大人在周五进行的大奖赛排位赛里取得第三的佳绩，但冲刺赛只能从靠后位置发车。当博塔斯在红旗前提升名次时，周冠宇则没能改进自己的时间，位列第18名。两辆威廉姆斯同样无缘进入第二轮，排名最后两位。