圣保罗与F1续签大奖赛合约至2030年

本周五圣保罗大奖赛开启之前，F1宣布了已经与当地推广方达成了新协议，英特拉格斯已经在原有合约的基础上再续签五年，直至2030年。

官方名字为“何塞·卡洛斯·佩斯赛道”，这条位于圣保罗英特拉格斯地区的赛道，自1972年举办大奖赛以来已经是F1版图上的重镇之一。

“我很高兴地宣布，我们将在英特拉格斯停留到2030年，我等不及未来几年巴西车迷继续制造美妙的气氛，”F1总裁兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。“巴西有着丰富的赛车传统，这条标志性赛道是全世界车手和车迷的最爱之一。它体现了赛车的一切美妙之处，我们期待着它在未来几年里如何发展，以创造更好的体验。”

今年是F1在巴西举行的第五十届比赛，除了80年代前后有10场比赛在里约热内卢的雅卡雷帕瓜举行之外，其余都在英特拉格斯，并且见证了这项运动历史上众多经典时刻，包括1991年阿亚顿·塞纳第一次在主场获胜；基米·莱科宁2007年在巴西赢得世界冠军；2008年刘易斯·汉密尔顿加冕个人七个世界冠军中的第一个；2012年迈克尔·舒马赫的最后一场大奖赛；2021年汉密尔顿在冲刺赛周末的惊天逆转。

此前多次传出过里约热内卢试图争夺大奖赛主办权，但最终没有任何结果。2021年，当F1在新冠疫情期间首次回到巴西，赛事更名为“圣保罗大奖赛”，以感谢当地的大力支持。

圣保罗市长里卡多·努内斯表示："F1圣保罗大奖赛在约180个国家播出，延长这项赛事的合同将巩固我们这座城市在举办具有经济和社会影响的大型赛事方面的全球领先地位，创造就业机会、收入和机遇。每年，我们都在推进我们的可持续发展议程，结合创新来克服挑战，为圣保罗市和巴西带来更多利益。”