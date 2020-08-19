土耳其有望成为2020年F1赛历最后一枚“彩蛋”

同样争取过填补11月赛程空白的还包括西班牙的赫雷兹赛道，但最终未果。而正如人们此前预期的那样，本赛季将以两场巴林和一场阿布扎比这样的中东“三连赛”的顺序收官。

鉴于F1掌门人切斯·凯利曾经承诺的15至18站的比赛范围，最终17场比赛的赛程将符合这一区间。关键在于数字“15”——只有当场数达到这一保底数字时，电视广播公司才会全额支付费用——因此目前17场比赛的赛历仍将允许有一至两场比赛在新冠疫情的影响下“退出”。

在宣布伊莫拉将在11月1日举办艾米里亚·罗马涅大奖赛后，F1一直在努力完善美洲赛事全盘取消后的赛程空白。而越南和中国能否办赛原本是争论所在。尽管尚未正式宣布取消，但不久前二者基本都已面临“夭折”的命运。

尽管具体日期尚未确定，但土耳其预计将于伊莫拉两周后的11月15日举行。巴林的比赛将于11月29日和12月6日进行行，而阿布扎比收官站则会是12月13日。

正如之前报道的那样，第二场萨基尔的比赛计划仍在酝酿之中，预计将采用一条比常规赛道更短、更快的赛道布局。过去车队会通过船运的方式将卡车集体地送到土耳其。但考虑到冠状病毒的安全隐患，今年将全部改用空运，然后把货物送往中东的比赛。

上个月，土耳其令人意外地成为了赛历的“替补者”。这条赛道上一次举办大奖赛还要追溯到2011年，之后便因为商业原因退出了F1舞台。

凯利曾在2017年4月上任伊始就访问了土耳其，甚至与埃尔多安总统举行了会晤。尽管在那个阶段，重返F1的可能性似乎非常渺茫。

自2013年以来，伊斯坦布尔公园一直由汽车收藏家兼GT车手Vural Ak所经营的Intercity公司运营。而把大奖赛重新带回土耳其的任务则落到了埃尔多安总统的身上。

当前参加过土耳其大奖赛的现役F1车手包括刘易斯·汉密尔顿、塞巴斯蒂安·维特尔和塞尔吉奥·佩雷兹，而参加过垫赛的则包括罗曼·格罗斯让和瓦尔特利·博塔斯。

上周末巴塞罗那的比赛期间，车手们对于土耳其重返F1的想法表示热烈“欢迎”。

“它会是个狠角色，”曾在土耳其参加过GP2比赛的格罗斯让表示，“ 我觉得那会非常棒。这是一条很酷的赛道。我真的很喜欢去那里比赛。8号弯对于颈部来说是一个很好的挑战，所以我认为它会很快。”

“土耳其是一条非常棒的赛道，如果它能加入赛历的话，那真是太棒了，”埃斯特班·奥康表示，“这是我年轻时在电视上看到的老式赛道。巨大的左手弯，飞速地出弯，它相当令人印象深刻的。”

“它看起来很酷，我感到很兴奋，”亚历山大·阿尔本表示，“Liberty和F1在选择这类赛道上做得很出色。我不知道选择它们是巧合，还是只是因为他们对于办赛持开放的态度。”

“这是一条合适的赛道。穆杰罗、伊莫拉、土耳其，我们将要去到世界上最好的赛道。我完全赞成。如今的赛车将很容易在这条拥有四倍左手弯的赛道上极速前进。”

翻译/小飞侠