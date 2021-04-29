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Formula 1 重大新闻

土耳其将在今年取代加拿大办赛

F1本周三确认本赛季首次赛历修改，土耳其将取代加拿大举行第七轮的赛事。

土耳其将在今年取代加拿大办赛

受到持续发展的新冠肺炎疫情的影响，2021赛季在正式赛历公布时，已经与往常有所不同。澳大利亚被改期到赛季末，而中国则没有列在赛道上，而赛季初的两个比赛日分别被伊莫拉和本周末的波尔蒂芒填补。

在去年因为疫情而先推迟、最终取消之后，蒙特利尔原本回到今年的赛历上，日期与往常一样被定在6月13日，与阿塞拜疆的巴库“背靠背”。然而目前疫情在加拿大仍然反复，而F1没有获得入境加拿大后不接受隔离的特赦，意味着无法按照正常的旅行节奏前往蒙特利尔比赛，同时车队也对开支有所顾虑。

因为这些原因，F1与土耳其商定后，伊斯坦布尔公园赛道将连续第二年替补办赛，也将是历史上第九届土耳其大奖赛。去年11月在伊斯坦布尔，刘易斯·汉密尔顿在一场疯狂的雨战中后来居上获胜，并且锁定了个人第七个世界冠军头衔。

本次赛历调整，也意味着从现在起直到10月3日前，所有的大奖赛都在欧洲进行。在巴林之后，新加坡是目前最早的海外赛事。然而加拿大的取消，也给新加坡、日本是否能够如期办赛蒙上阴影。

值得一提的是，加拿大大奖赛此前已经确定延长两年合约，直到2031年。而铃鹿方面也在近日与F1续约至2024年。

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