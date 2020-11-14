土耳其大奖赛FP3：维斯塔潘最快但下雨令赛道条件恶化

周五练习后，重新铺设沥青的伊斯坦布尔公园赛道受到了车手的一直批评，因为表面过于光滑，给车队赛车调校带来的严重的问题，只剩下周六的最后一个小时可以进行调整。

然而，下雨给车队的工作带来了更多阻碍。刚开始还只是有点潮湿，一些车队派车手用半雨胎出场检查环境。当时，维斯塔潘在完成6圈后，以1分48.485秒占据第一。法拉利的查尔斯·莱克勒克以0.9秒之差位居第二，领先亚历山大·阿尔本0.6秒。

随后是雷诺的埃斯特班·奥康、迈凯伦的兰多·诺里斯、法拉利的塞巴斯蒂安·维特人、Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹。而梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯、哈斯的凯文·马格努森以及另一名Racing Point车手兰斯·斯特罗尔位列前十名的最后三席。

距离个人第七个世界冠军仅有一步之遥的刘易斯·汉密尔顿，只用全雨胎做了几个检测圈。威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲也没有留下时间。

多名车手报告车队，赛道在雨中更像冰面，也发生了多起险情，包括奥康与莱克勒克在12号弯里发生了轻微的轮胎碰撞，而安东尼奥·吉奥维纳兹在尾声阶段两次滑出赛道，险些撞墙。

周五像溜冰场一样的赛道上，维斯塔潘包揽了两节练习的最快时间，而梅赛德斯只是在下午的阶段里追到第三、四名。事后，汉密尔顿痛批了重铺沥青的做法，并且称驾驶赛车让他“心惊胆战”。而他认为红牛在低抓地力的赛道上占据了先手。

梅赛德斯在前13个比赛周末的排位赛里包揽了杆位，如今土耳其混乱的场面使2020赛季可能第一次迎来不同的杆位获得者。