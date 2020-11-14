土耳其大奖赛第三节自由练习因为下雨导致赛道条件更加糟糕而几乎荒废，马克斯·维斯塔潘在刚开始时用半雨胎做出的时间成为全场最快。
周五练习后，重新铺设沥青的伊斯坦布尔公园赛道受到了车手的一直批评，因为表面过于光滑，给车队赛车调校带来的严重的问题，只剩下周六的最后一个小时可以进行调整。
然而，下雨给车队的工作带来了更多阻碍。刚开始还只是有点潮湿，一些车队派车手用半雨胎出场检查环境。当时，维斯塔潘在完成6圈后，以1分48.485秒占据第一。法拉利的查尔斯·莱克勒克以0.9秒之差位居第二，领先亚历山大·阿尔本0.6秒。
随后是雷诺的埃斯特班·奥康、迈凯伦的兰多·诺里斯、法拉利的塞巴斯蒂安·维特人、Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹。而梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯、哈斯的凯文·马格努森以及另一名Racing Point车手兰斯·斯特罗尔位列前十名的最后三席。
距离个人第七个世界冠军仅有一步之遥的刘易斯·汉密尔顿，只用全雨胎做了几个检测圈。威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲也没有留下时间。
多名车手报告车队，赛道在雨中更像冰面，也发生了多起险情，包括奥康与莱克勒克在12号弯里发生了轻微的轮胎碰撞，而安东尼奥·吉奥维纳兹在尾声阶段两次滑出赛道，险些撞墙。
周五像溜冰场一样的赛道上，维斯塔潘包揽了两节练习的最快时间，而梅赛德斯只是在下午的阶段里追到第三、四名。事后，汉密尔顿痛批了重铺沥青的做法，并且称驾驶赛车让他“心惊胆战”。而他认为红牛在低抓地力的赛道上占据了先手。
梅赛德斯在前13个比赛周末的排位赛里包揽了杆位，如今土耳其混乱的场面使2020赛季可能第一次迎来不同的杆位获得者。
Load comments
About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|土耳其大奖赛
|Author
|Frankie Mao
Trending Today
土耳其大奖赛FP3：维斯塔潘最快但下雨令赛道条件恶化
shares
comments
Trending
《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻
《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片
《大奖赛大纪事》：2020 F1葡萄牙大奖赛最佳照片
2020年10月13日
《大奖赛大纪事》：莱科宁刷新F1大奖赛发车次数纪录
2020年10月13日
《大奖赛大纪事》：本田在F1的兴衰史
Slide show
Load audio player