土耳其大奖赛FP2：维斯塔潘统治当天时间榜，莱克勒克第二快

马克斯·维斯塔潘在土耳其大奖赛第二节自由练习里继续占据时间榜第一，虽然赛道条件有所改善，但最快时间仍远落后2011年水平。
年没有举办大奖赛且长期荒废的伊斯坦布尔公园赛道，在本周末迎回F1赛车后，赛道条件非常微妙。因为重新铺设的沥青，赛道表面十分光滑。继上午的阶段之后，下午的练习中仍有多名车手在不同弯角打转或轮胎锁死。与此同时，赛道界限规则也影响着车手。
不过，与前90分钟的练习相比，第二节赛道状况明显提高。而前60分钟见证了车手们频频在单圈练习中刷新时间，特别是两名红牛车手以及法拉利的查尔斯·莱克勒克连续在时间榜头名位置交替。
最终，维斯塔潘用软胎跑出1分28.330秒，领先莱克勒克0.4秒，占据第一。进入最后半小时，俩人都换上中性胎，把注意力转向了长距离练习。维斯塔潘由此统治了周五时间榜。然而，这个全天的最快时间，落后2011年的杆位圈1分25.049秒，达到3秒以上。
上午仅仅由瓦尔特利·博塔斯排在第九位的七届世界冠军车队梅赛德斯，在调整之后有所起色。博塔斯和刘易斯·汉密尔顿以第三、四位结束全天的练习。当芬兰人相差维斯塔潘近0.5秒时，他的队友落后0.8秒之多。前一阶段里位列第二的亚历山大·阿尔本，在下午相聚维斯塔潘整整一秒以上，位列第五。
前一阶段里表现不俗的AlphaTauri，继续显示出良好速度。丹尼尔·科维亚特领先队友皮埃尔·加斯利排在第六。当莱克勒克处于第二时，塞巴斯蒂安·维特尔落后队友1.2秒，以第八名结束全天的练习。
为制造商年度第三名进行激烈较量的雷诺、迈凯伦和Racing Point在时间榜上依然胶着。Racing Point的兰斯·斯特罗尔和迈凯伦的兰多·诺里斯分别位列第九、十名。尽管塞尔吉奥·佩雷兹与斯特罗尔仅仅相隔了诺里斯，但是两辆RP20赛车在时间上相差近一秒。不过，墨西哥人领先雷诺的埃斯特班·奥康。
上午遇到“小电子故障”的卡洛斯·塞恩斯得以重返赛道，但是比队友慢了0.5秒左右，排在安东尼奥·吉奥维纳兹之后。而丹尼尔·里卡多暂时在这个小集团里落在最后。
基米·莱科宁连续两个阶段在赛车速度上落在阿尔法·罗密欧队友之后。最后四席被威廉姆斯和哈斯的四位车手占据，乔治·拉塞尔较为靠前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|Interval
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|37
|1'28.330
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|45
|1'28.731
|0.401
|0.401
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|43
|1'28.905
|0.575
|0.174
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|39
|1'29.180
|0.850
|0.275
|5
|Alex Albon
|Red Bull
|42
|1'29.363
|1.033
|0.183
|6
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|43
|1'29.689
|1.359
|0.326
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|43
|1'29.944
|1.614
|0.255
|8
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|41
|1'30.022
|1.692
|0.078
|9
|Lance Stroll
|Racing Point
|38
|1'30.297
|1.967
|0.275
|10
|Lando Norris
|McLaren
|39
|1'30.907
|2.577
|0.610
|11
|Sergio Perez
|Racing Point
|38
|1'31.104
|2.774
|0.197
|12
|Esteban Ocon
|Renault
|36
|1'31.380
|3.050
|0.276
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|39
|1'31.493
|3.163
|0.113
|14
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|40
|1'31.498
|3.168
|0.005
|15
|Daniel Ricciardo
|Renault
|35
|1'31.660
|3.330
|0.162
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|43
|1'31.932
|3.602
|0.272
|17
|George Russell
|Williams
|39
|1'32.302
|3.972
|0.370
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|33
|1'32.570
|4.240
|0.268
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|37
|1'32.807
|4.477
|0.237
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|40
|1'33.488
|5.158
|0.681
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|土耳其大奖赛
|Author
|Frankie Mao