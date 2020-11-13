土耳其大奖赛FP2：维斯塔潘统治当天时间榜，莱克勒克第二快

年没有举办大奖赛且长期荒废的伊斯坦布尔公园赛道，在本周末迎回F1赛车后，赛道条件非常微妙。因为重新铺设的沥青，赛道表面十分光滑。继上午的阶段之后，下午的练习中仍有多名车手在不同弯角打转或轮胎锁死。与此同时，赛道界限规则也影响着车手。

不过，与前90分钟的练习相比，第二节赛道状况明显提高。而前60分钟见证了车手们频频在单圈练习中刷新时间，特别是两名红牛车手以及法拉利的查尔斯·莱克勒克连续在时间榜头名位置交替。

最终，维斯塔潘用软胎跑出1分28.330秒，领先莱克勒克0.4秒，占据第一。进入最后半小时，俩人都换上中性胎，把注意力转向了长距离练习。维斯塔潘由此统治了周五时间榜。然而，这个全天的最快时间，落后2011年的杆位圈1分25.049秒，达到3秒以上。

上午仅仅由瓦尔特利·博塔斯排在第九位的七届世界冠军车队梅赛德斯，在调整之后有所起色。博塔斯和刘易斯·汉密尔顿以第三、四位结束全天的练习。当芬兰人相差维斯塔潘近0.5秒时，他的队友落后0.8秒之多。前一阶段里位列第二的亚历山大·阿尔本，在下午相聚维斯塔潘整整一秒以上，位列第五。

前一阶段里表现不俗的AlphaTauri，继续显示出良好速度。丹尼尔·科维亚特领先队友皮埃尔·加斯利排在第六。当莱克勒克处于第二时，塞巴斯蒂安·维特尔落后队友1.2秒，以第八名结束全天的练习。

为制造商年度第三名进行激烈较量的雷诺、迈凯伦和Racing Point在时间榜上依然胶着。Racing Point的兰斯·斯特罗尔和迈凯伦的兰多·诺里斯分别位列第九、十名。尽管塞尔吉奥·佩雷兹与斯特罗尔仅仅相隔了诺里斯，但是两辆RP20赛车在时间上相差近一秒。不过，墨西哥人领先雷诺的埃斯特班·奥康。

上午遇到“小电子故障”的卡洛斯·塞恩斯得以重返赛道，但是比队友慢了0.5秒左右，排在安东尼奥·吉奥维纳兹之后。而丹尼尔·里卡多暂时在这个小集团里落在最后。

基米·莱科宁连续两个阶段在赛车速度上落在阿尔法·罗密欧队友之后。最后四席被威廉姆斯和哈斯的四位车手占据，乔治·拉塞尔较为靠前。