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土耳其大奖赛FP2：维斯塔潘统治当天时间榜，莱克勒克第二快

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土耳其大奖赛FP2：维斯塔潘统治当天时间榜，莱克勒克第二快
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马克斯·维斯塔潘在土耳其大奖赛第二节自由练习里继续占据时间榜第一，虽然赛道条件有所改善，但最快时间仍远落后2011年水平。

年没有举办大奖赛且长期荒废的伊斯坦布尔公园赛道，在本周末迎回F1赛车后，赛道条件非常微妙。因为重新铺设的沥青，赛道表面十分光滑。继上午的阶段之后，下午的练习中仍有多名车手在不同弯角打转或轮胎锁死。与此同时，赛道界限规则也影响着车手。

不过，与前90分钟的练习相比，第二节赛道状况明显提高。而前60分钟见证了车手们频频在单圈练习中刷新时间，特别是两名红牛车手以及法拉利的查尔斯·莱克勒克连续在时间榜头名位置交替。

最终，维斯塔潘用软胎跑出1分28.330秒，领先莱克勒克0.4秒，占据第一。进入最后半小时，俩人都换上中性胎，把注意力转向了长距离练习。维斯塔潘由此统治了周五时间榜。然而，这个全天的最快时间，落后2011年的杆位圈1分25.049秒，达到3秒以上。

上午仅仅由瓦尔特利·博塔斯排在第九位的七届世界冠军车队梅赛德斯，在调整之后有所起色。博塔斯和刘易斯·汉密尔顿以第三、四位结束全天的练习。当芬兰人相差维斯塔潘近0.5秒时，他的队友落后0.8秒之多。前一阶段里位列第二的亚历山大·阿尔本，在下午相聚维斯塔潘整整一秒以上，位列第五。

前一阶段里表现不俗的AlphaTauri，继续显示出良好速度。丹尼尔·科维亚特领先队友皮埃尔·加斯利排在第六。当莱克勒克处于第二时，塞巴斯蒂安·维特尔落后队友1.2秒，以第八名结束全天的练习。

为制造商年度第三名进行激烈较量的雷诺、迈凯伦和Racing Point在时间榜上依然胶着。Racing Point的兰斯·斯特罗尔和迈凯伦的兰多·诺里斯分别位列第九、十名。尽管塞尔吉奥·佩雷兹与斯特罗尔仅仅相隔了诺里斯，但是两辆RP20赛车在时间上相差近一秒。不过，墨西哥人领先雷诺的埃斯特班·奥康。

上午遇到“小电子故障”的卡洛斯·塞恩斯得以重返赛道，但是比队友慢了0.5秒左右，排在安东尼奥·吉奥维纳兹之后。而丹尼尔·里卡多暂时在这个小集团里落在最后。

基米·莱科宁连续两个阶段在赛车速度上落在阿尔法·罗密欧队友之后。最后四席被威廉姆斯和哈斯的四位车手占据，乔治·拉塞尔较为靠前。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap Interval
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 37 1'28.330    
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 45 1'28.731 0.401 0.401
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 43 1'28.905 0.575 0.174
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 39 1'29.180 0.850 0.275
5 Thailand Alex Albon Red Bull 42 1'29.363 1.033 0.183
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 43 1'29.689 1.359 0.326
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 43 1'29.944 1.614 0.255
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari 41 1'30.022 1.692 0.078
9 Canada Lance Stroll Racing Point 38 1'30.297 1.967 0.275
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 39 1'30.907 2.577 0.610
11 Mexico Sergio Perez Racing Point 38 1'31.104 2.774 0.197
12 France Esteban Ocon Renault 36 1'31.380 3.050 0.276
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 39 1'31.493 3.163 0.113
14 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 40 1'31.498 3.168 0.005
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 35 1'31.660 3.330 0.162
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 43 1'31.932 3.602 0.272
17 United Kingdom George Russell Williams 39 1'32.302 3.972 0.370
18 France Romain Grosjean Haas 33 1'32.570 4.240 0.268
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 37 1'32.807 4.477 0.237
20 Canada Nicholas Latifi Williams 40 1'33.488 5.158 0.681
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Author Frankie Mao

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