土耳其大奖赛FP1：维斯塔潘在低水平抓地力赛道上最快

上一次F1在土耳其比赛还是2011年。平时利用率非常低的伊斯坦布尔公园赛道对赛道表面重新铺设了沥青，因此抓地力水平十分低。第一节练习开始仅仅7分钟，尽管查尔斯·莱克勒克以较慢的速度行驶，还是在最后一弯出现了打滑，并且撞掉了维修区入口通道处的标志杆。这个意外导致赛会出示红旗暂停，来重新安放标志杆。

维斯塔潘从第一节练习开始后，就保持着非常快的速度，多个计时圈都处于榜首。而法拉利SF1000赛车也有不俗的表现，查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔长时间处于时间榜靠前位置。

进入最后15分钟左右，两辆法拉利赛车冲上了前二名，莱克勒克以1分35.507秒排在维特尔之前。不过，阿尔本很快做出一圈1分35.318秒，超越了摩纳哥人。眼看计时器只剩最后30秒，维斯塔潘在他的最后一圈尽管遭遇了速度较慢的安东尼奥·吉奥维纳兹，还是进一步提高了个人时间，最终以1分35.077秒做出本周末的第一个标杆时间。阿尔本以0.2秒之差排名第二。

最后时刻，皮埃尔·加斯利在换上中性胎后做出的时间超越了维特尔，但还是相差莱克勒克不到0.03秒。摩纳哥人就此成为本阶段第三快的车手。另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第六，但同样是以中性胎做出的时间，比维特尔慢了以上一秒以上。

今天迎来21岁生日的迈凯伦车手兰多·诺里斯，相差俄罗斯人0.4秒之多，排名第七位，领先驾驶阿尔法·罗密欧的吉奥维纳兹。

已经卫冕本赛季制造商年度冠军的梅赛德斯，在本周末第一个赛道阶段里令人意外地落后。较快的瓦尔特利·博塔斯仅仅名列第九位，而且还在9号弯出现过一次严重的打滑。芬兰人只比第十位的雷诺车手埃斯特班·奥康快0.1秒。

本周末迎来世界冠军点的刘易斯·汉密尔顿只排在第15位。倒是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲“高居”第11名，而且只相差奥康0.12秒。他的队友乔治·拉塞尔在周五练习开始前更换了新的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-K，其中前三个组件都超出了本赛季的3个限额，因此将受罚到最后的位置开始比赛。

迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯在跑了12圈后，因为“小垫子故障”不得不停下。西班牙人留下的单圈时间只能排在倒数第二。而上个比赛周末第二次代表雷诺登上领奖台的丹尼尔·里卡多，也只是落在倒数第三。