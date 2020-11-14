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土耳其大奖赛排位赛：斯特罗尔摘下惊人杆位，汉密尔顿仅获第六

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土耳其大奖赛排位赛：斯特罗尔摘下惊人杆位，汉密尔顿仅获第六
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兰斯·斯特罗尔在土耳其大奖赛雨地排位赛里扮演“大黑马”，击败了“大热门”马克斯·维斯塔潘后，拿下F1生涯第一个杆位。刘易斯·汉密尔顿在世界冠军点之际，只能从第六位发车。

Q1：两次红旗中断

排位赛在雨中开始，当一小部分车手以半雨胎出场时，大部分赛车带着雨胎上阵。然后雨势逐渐加大，迫使赛事总监迈克尔·马西在Q1剩下6分56秒时出示红旗。经过安全车的多次巡视，在暂停了40多分钟后重新开始。

然而，赛道条件依然吊诡。芬兰老将基米·莱科宁在出场圈行驶到3号弯时发生了打滑，但是他神奇地救下了阿尔法·罗密欧的赛车。

相比之下，哈斯车手罗曼·格罗斯让在1号弯冲入砂石区后动弹不得，再次导致了红旗的出现。此时，时钟还剩3分30秒。不过，赛道抢险员快速处理了法国人的赛车，让阶段得以恢复。但是艰难的环境下，只有阿尔本和莱科宁提高了个人时间。AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特在3号弯跑出赛道，虽然救回了赛车，但是无法继续做计时圈，也无法挽回被淘汰的命运。而威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在8号弯打转后停下，导致了双黄旗出现。

最终，除了格罗斯让、科维亚特和拉蒂菲之外，哈斯车手凯文·马格努森、威廉姆斯的乔治·拉塞尔也遭到淘汰。其中，拉塞尔虽然排名第17位，但是因为更换了多个超额的动力单元部件，将退到最后发车。丹麦人在阶段结束后抱怨其他车手没有在黄旗下减速相当“危险”。

Q2：法拉利双车出局

相比事故不断的Q1， Q2阶段至少没有被打断。随着赛道状况开始改善，单圈时间不断下降。但是两辆红牛赛车如鱼得水，占据了本阶段的前二名，梅赛德斯则由刘易斯·汉密尔顿排在第三。

当两辆阿尔法·罗密欧赛车本赛季第一次双双进入Q3时，两辆在周五干地上速度强劲的法拉利被挡在Q3门外。兰多·诺里斯以第11名与前十名无缘，领先塞巴斯蒂安·维特尔。卡洛斯·塞恩斯则排在查尔斯·莱克勒克之前。而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在本季段垫底。

Q3：Racing Point一鸣惊人

两辆梅赛德斯在整个周末的挣扎，赛道条件在天空转晴后迅速改变，让杆位的悬念陡然增加。

然而，当马克斯·维斯塔潘用全雨胎跑出1分52.326秒时，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹直接用半雨胎出场，做出1分52.037秒，让人眼前一亮。红牛立即把荷兰人召回换上绿色标签的轮胎，但是难以在第一时间达到工作温度。反而是佩雷兹进一步提高到1分49.321秒。

眼看墨西哥人有望第一次从杆位发车，他的队友兰斯·斯特罗尔速度更加惊人，用一圈1分47.765秒上升到第一。此时，维斯塔潘的半雨胎终于开始工作，虽然做出几个紫色的迷你计时段，但仍然差一口气。结果，斯特罗尔以黑马姿态拿下了职业生涯第一个杆位，也成为杰克·维尔纽夫之后，第一位拿到杆位的加拿大车手。与此同时，对于驻扎在银石的车队来说，自2009年吉安卡罗·费斯切拉在斯帕的杆位后，首次将从第一位投入比赛。

佩雷兹在最后一圈遇到了吉奥维纳兹，因而损失了时间。尽管他错过了杆位，但是将职业生涯第一次从前三位发车。2016年他曾经在巴库的排位赛里名列第二，但是身背5个发车位罚单，退到了第七。明天在土耳其，他将与另一位红牛车手亚历山大·阿尔本一同从第二排发车。

本周末有望加冕七冠王的刘易斯·汉密尔顿仅仅名列第六，落在雷诺的丹尼尔·里卡多身后。澳大利亚人的队友埃斯特班·奥康与莱科宁分列第七八位。

瓦尔特利·博塔斯必须在本周末领先梅赛德斯队友完赛且多拿至少8分，才能留住世界冠军希望。然而，芬兰人只取得了第九的发车位，将与吉奥维纳兹同排发车。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Canada Lance Stroll Racing Point 1'47.765  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'48.055 0.290
3 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'49.321 1.556
4 Thailand Alex Albon Red Bull 1'50.448 2.683
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'51.595 3.830
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'52.560 4.795
7 France Esteban Ocon Renault 1'52.622 4.857
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'52.745 4.980
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'53.258 5.493
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'57.226 9.461
11 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'54.945 7.180
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'55.169 7.404
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'55.410 7.645
14 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'56.696 8.931
15 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'58.556 10.791
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 2'08.007 20.242
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 2'09.070 21.305
18 France Romain Grosjean Haas 2'12.909 25.144
19 Canada Nicholas Latifi Williams 2'21.611 33.846
20 United Kingdom George Russell Williams 2'10.017 22.252
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