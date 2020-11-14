土耳其大奖赛排位赛：斯特罗尔摘下惊人杆位，汉密尔顿仅获第六

Q1：两次红旗中断

排位赛在雨中开始，当一小部分车手以半雨胎出场时，大部分赛车带着雨胎上阵。然后雨势逐渐加大，迫使赛事总监迈克尔·马西在Q1剩下6分56秒时出示红旗。经过安全车的多次巡视，在暂停了40多分钟后重新开始。

然而，赛道条件依然吊诡。芬兰老将基米·莱科宁在出场圈行驶到3号弯时发生了打滑，但是他神奇地救下了阿尔法·罗密欧的赛车。

相比之下，哈斯车手罗曼·格罗斯让在1号弯冲入砂石区后动弹不得，再次导致了红旗的出现。此时，时钟还剩3分30秒。不过，赛道抢险员快速处理了法国人的赛车，让阶段得以恢复。但是艰难的环境下，只有阿尔本和莱科宁提高了个人时间。AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特在3号弯跑出赛道，虽然救回了赛车，但是无法继续做计时圈，也无法挽回被淘汰的命运。而威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在8号弯打转后停下，导致了双黄旗出现。

最终，除了格罗斯让、科维亚特和拉蒂菲之外，哈斯车手凯文·马格努森、威廉姆斯的乔治·拉塞尔也遭到淘汰。其中，拉塞尔虽然排名第17位，但是因为更换了多个超额的动力单元部件，将退到最后发车。丹麦人在阶段结束后抱怨其他车手没有在黄旗下减速相当“危险”。

Q2：法拉利双车出局

相比事故不断的Q1， Q2阶段至少没有被打断。随着赛道状况开始改善，单圈时间不断下降。但是两辆红牛赛车如鱼得水，占据了本阶段的前二名，梅赛德斯则由刘易斯·汉密尔顿排在第三。

当两辆阿尔法·罗密欧赛车本赛季第一次双双进入Q3时，两辆在周五干地上速度强劲的法拉利被挡在Q3门外。兰多·诺里斯以第11名与前十名无缘，领先塞巴斯蒂安·维特尔。卡洛斯·塞恩斯则排在查尔斯·莱克勒克之前。而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在本季段垫底。

Q3：Racing Point一鸣惊人

两辆梅赛德斯在整个周末的挣扎，赛道条件在天空转晴后迅速改变，让杆位的悬念陡然增加。

然而，当马克斯·维斯塔潘用全雨胎跑出1分52.326秒时，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹直接用半雨胎出场，做出1分52.037秒，让人眼前一亮。红牛立即把荷兰人召回换上绿色标签的轮胎，但是难以在第一时间达到工作温度。反而是佩雷兹进一步提高到1分49.321秒。

眼看墨西哥人有望第一次从杆位发车，他的队友兰斯·斯特罗尔速度更加惊人，用一圈1分47.765秒上升到第一。此时，维斯塔潘的半雨胎终于开始工作，虽然做出几个紫色的迷你计时段，但仍然差一口气。结果，斯特罗尔以黑马姿态拿下了职业生涯第一个杆位，也成为杰克·维尔纽夫之后，第一位拿到杆位的加拿大车手。与此同时，对于驻扎在银石的车队来说，自2009年吉安卡罗·费斯切拉在斯帕的杆位后，首次将从第一位投入比赛。

佩雷兹在最后一圈遇到了吉奥维纳兹，因而损失了时间。尽管他错过了杆位，但是将职业生涯第一次从前三位发车。2016年他曾经在巴库的排位赛里名列第二，但是身背5个发车位罚单，退到了第七。明天在土耳其，他将与另一位红牛车手亚历山大·阿尔本一同从第二排发车。

本周末有望加冕七冠王的刘易斯·汉密尔顿仅仅名列第六，落在雷诺的丹尼尔·里卡多身后。澳大利亚人的队友埃斯特班·奥康与莱科宁分列第七八位。

瓦尔特利·博塔斯必须在本周末领先梅赛德斯队友完赛且多拿至少8分，才能留住世界冠军希望。然而，芬兰人只取得了第九的发车位，将与吉奥维纳兹同排发车。