土耳其大奖赛排位赛：汉密尔顿第一名，但博塔斯获得杆位

Q1开始时天气预报称3分钟后会下雨，所有车手都用软胎赶着出场，而且连续进行飞驰圈。然而预报中的雨并没有真的到来，反而赛道条件在本阶段尾声时期不断改善。

博塔斯在Q3的第一轮冲刺中跑出1分23.071秒，领先队友汉密尔顿0.022秒，而维斯塔潘则以0.2秒多的差距位列第三。第二轮冲刺，英国人把个人时间提高到1分22.868秒，并且打破了伊斯坦布尔公园的赛道纪录。博塔斯同样打破了1分23秒大关，但还是相差队友0.13秒，让他名列第二。不过汉密尔顿在本周末启用了个人本赛季第四颗内燃机，超出了3个额度限制，因此要退后10个发车位置。这意味着博塔斯拿下本赛季自己的第二个杆位。

眼看两名梅赛德斯车手在最后一圈里争夺杆位，维斯塔潘虽然改进了个人时间，但仍然只能作壁上观。虽然他名列第三，但将随着汉密尔顿退后十位，而从第一排发车。

加斯利成为本场排位赛最抢眼的车手，一度在Q3里位列第四，不过最后时刻被法拉利的查尔斯·莱克勒克挤到了的第五，而俩人之间只有0.061秒的差距。Alpine老将费尔南多·阿隆索则击败了另一名红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹以及迈凯伦的兰多·诺里斯，获得第六名，并且周日将从第三排发车，佩雷兹和诺里斯则将分别占据第六、七的位置。

兰斯·斯特罗尔代表阿斯顿·马丁杀入了前十，并且最终名列第九。虽然角田裕毅在最后一个阶段里位列最后，但AlphaTauri是中游集团里唯一有两名车手渐入前十的车队。

Q2最后时刻，多名车手出现了失误。不过，斯特罗尔虽然在14号弯前上了沙石区，但是以阶段第九名涉险过关。相比之下，威廉姆斯车手拉塞尔在个人时间已经进步的情况下，却在最后一弯跑出了赛道，导致他最终无缘晋级。

莱克勒克在最后一圈过关，把阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔淘汰出去，德国人名列第11名。不过由于汉密尔顿的引擎罚单要退后10位，德国人将前进到前十名发车。Alpine的埃斯特班·奥康名列第12位，而进入第二阶段的哈斯车手米克·舒马赫止步于第14位。法拉利的卡洛斯·塞恩斯因为身背动力单元罚单，在进入Q2之后没有出场。

西班牙人原本就要退到最后发车，因此他的“任务”就是为了法拉利争夺制造商年度第三，西班牙人仍然在第一阶段里出场做时间，把直接竞争对手迈凯伦的单丹尼尔·里卡多淘汰出局。澳大利亚人早期做出的时间一路滑落到第16位。

威廉姆斯和哈斯分别有拉塞尔和舒马赫成功进入Q2，而他们各自的队友尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平分别名列第17位和最后一名。两名阿尔法·罗密欧车手同样无缘晋级，其中安东尼奥·吉奥维纳兹比基米·莱科宁靠前。