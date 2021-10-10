土耳其大奖赛：博塔斯杆位制胜，汉密尔顿对第五失望

所有车手都用半雨胎开始比赛。杆位发车的博塔斯顺利起步，稳定地领先进入一号弯，马克斯·维斯塔潘位于第二名。在他们身后，第五位发车的阿隆索在一号弯里与加斯利发生了轻微的碰撞，打转后位置花落。法国人之后因此被罚时5秒。西班牙人排名落到了最后几名，而且在回到赛道时与米克·舒马赫发生了事故，也由此被罚5秒。

此后由于赛道状况始终不变，绝大多熟车手都坚持不进站，只有丹尼尔·里卡多在第21圈成为全场第一个进站的车手，换了一套半雨胎。

第34圈，汉密尔顿追上了佩雷兹，并在最后两个弯发起攻击，但是在直道上处于外线，并没有机会。

领先集团始终保持不动，直到第37圈，维斯塔潘进站换上条新的半雨胎。随后博塔斯也进站，回到赛道上继续领先维斯塔潘。此时从第三位发车的查尔斯·莱克勒克上升到第三。但是轮胎更新的博塔斯不断追上，并在第47圈超过了摩纳哥人，回到了第一的位置。此时，芬兰人对维斯塔潘的优势巨大，最终以 14秒的优势赢下了本赛季个人第一场胜利，终结了去年俄罗斯大奖赛后个人胜利荒。不仅如此，他在比赛的最后一圈做出全场最快单圈。

随后，法拉利让摩纳哥人进站，高效的换胎让他出站后得以守在塞尔吉奥·佩雷兹之前。但是两圈后，墨西哥人超过了法拉利赛车，进入了前三名。莱克勒克屈居第四名。

从第11位发车的汉密尔顿，在第一圈结束时来到第久。雨地上，跟车难的问题稍稍有所缓解，英国人先后超越了角田裕毅、兰斯·斯特罗尔、兰多·诺里斯，加斯利，在20圈时上升到第六。

第41圈梅赛德斯原本召唤汉密尔顿进站，但英国觉得继续留在赛道上更好的选择，因为雨天比赛没有强制进站的要求。不过9圈后，车队担心他的轮胎性能不如身后赛车，告知他这是最后保证前五名的窗口，而英国人也进站更换了轮胎，出站后不可避免地落到佩雷兹和莱克勒克之后。

汉密尔顿一度追近法拉利赛车，但之后却被身后的加斯利追上。显然他对车队让他进站的决定并不高兴。英国人总算最后守住了法国人的位置，但第五名的结果意味着他在积分榜上被维斯塔潘反超。而加斯利克服受罚之后，获得第六名。

迈凯伦度过了一场艰难的比赛。诺里斯除了被汉密尔顿超越时刻之外，整场比赛几乎隐形，以第七名完成了比赛。

因为启用整套额外动力单元而从最后一位发车的卡洛斯·塞恩斯，在潮湿的赛道上大幅度攀升位置，半程不到时就已经进入了积分区。虽然在进站换胎时，他的工序好时8.1秒，但他还是以第八名完赛。

Alpine车手埃斯特班·奥康成为本场比赛唯一没有进站的车手，但也意味着他在最后时刻速度不济，连续被塞恩斯和斯特罗尔超越。加拿大人上升到第九名完赛，法国车手则获得积分区的最后一分。

两位阿尔法·罗密欧车手与积分区无缘，安东尼奥·吉奥维纳兹与基米·莱科宁分列第11、12位。里卡多早进站的努力并没有特别大的效果，最后只能接受第13名的结果。而角田裕毅跌出了积分区，以第14名完赛。

阿隆索从第一圈的事故后，就没能追回到积分区，落到第16位，排在乔治·拉塞尔身后。另一位威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲则在西班牙人身后完赛。

塞巴斯蒂安·维特尔在他的进站时赌博干胎，但是并不奏效，赛车非常挣扎，而且在回到维修区时险些撞墙，幸好及时躲避避免撞墙。但是这次错误的进站，让德国恩排名直接落到倒数第三，仅仅在哈斯两辆赛车之前。

值得一提的是，尽管在雨地上比赛，但是本场比赛没有赛车退赛。赛后，维斯塔潘在积分榜重新登上第一，领先汉密尔顿6分。不过，梅赛德斯则对红牛拥有36分的优势。