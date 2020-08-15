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土耳其与赫雷兹竞争2020赛历11月办赛机会

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土耳其与赫雷兹竞争2020赛历11月办赛机会
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, Grand prix editor
2020年8月15日 下午10:46

F1可能在11月重回土耳其和赫雷兹，来填补2020赛历上最后的空缺。

随着越南大奖赛看似将被取消，F1计划在12月于中东结束2020赛季之前增加一些欧洲的赛事。

今年到目前为止已经确定了13场比赛，最后一场是11月1日在伊莫拉举行的Emillia Romagna大奖赛。

F1组织者希望在巴林和阿布扎的收官阶段比赛前，在11月举行一些亚洲赛事，但是持续的新冠病毒疫情使这个想法很难实现。这就意味着土耳其大奖赛可能自2011年之后首次回到F1赛历上，占据11月底的一个时间。

伊斯坦布尔公园赛道由Intercity集团运营。2017年自由传媒成为F1的商业权益所有者时，该集团曾参与F1和土耳其政府的谈判。而Intercity集团在上个月底确认，他们曾今再度和F1谈及恢复土耳其大奖赛的事宜。

自那以后，随着越南办赛的希望变得渺茫，土耳其方面的谈判取得了进展，尽管尚未达成最终的协议。伊斯坦布尔公园并不经常举行任何大型赛事，但是据悉赛道状况良好，而如果比赛向车迷开放的话，只需要进行一些小规模的看台修缮工作。

可以理解的是，F1同时在考虑重返赫雷兹，以便丰富今年的赛历。

赫雷兹上一次举办F1比赛是在1997年，当时它作为欧洲大奖赛来为赛季收官，而最近一次F1在该赛道进行，是2015年的季前测试。2017年，赫雷兹曾举行了一场单独的F2赛事，并在近期承办了MotoGP本赛季的 前两场比赛。

如果伊斯坦布尔公园和赫雷兹都加入2020年赛历，只要巴林和阿布扎比的比赛日期确定，F1就将得到17场比赛组成的赛历。

这将见证F1虽然受新冠肺炎疫情影响而推迟到七月开赛，仍将达成其定下许久的在今年举行15-18场比赛的目标。

翻译/Vandy

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