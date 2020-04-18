图集：那些令人怀念的中国大奖赛点滴

乔丹车队EJ14赛车特殊涂装 1 / 74 Photo by: Jordan Grand Prix 2004年9月底，F1中国大奖赛首次举行，被安排在赛季的倒数第三场。同年4月，巴林同样第一次举办大奖赛。这一年，乔丹车队与巴林王室合作，在其EF14赛车引擎盖上上宣传人道主义精神。为了庆祝中国加入F1版图，这条“巴林讯息”就是“欢迎中国”。

阿隆索接受采访（2004） 2 / 74 Photo by: Brousseau Photo 那时的费尔南多在·阿隆索，职业生涯只赢过一场比赛，受到的关注度仍然有限。给了一把椅子，他就坐在维修区接受采访，一切都简单很多。

2005赛季收官车手集体照 3 / 74 Photo by: XPB Images 2005年的中国大奖赛是赛季最后一场。那成了唯一一次车手们在上海拍摄赛季结束前的大合影。

莱科宁读报（2005） 4 / 74 Photo by: XPB Images 曾几何时，《红牛公报》（Red Bulletin）是围场里的必读物品，诙谐幽默八卦。红牛专门在赛道边搭建了编辑中心，用来制作和印刷，从周五到周日，一个周末三期，而且一早就在围场入口发放。就连“冰人”也爱不释手，可见其受欢迎程度。

马萨与索伯作别（2005） 5 / 74 Photo by: XPB Images 2005赛季结束时，菲利普·马萨完成了他的“租借”生涯，即将正式成为法拉利车手。与此同时，已经被宝马收购的索伯，也将告别舞台。

第91次“舒马赫跳” 6 / 74 Photo by: Ferrari Media Center 在一场关键的争冠战役中，迈克尔·舒马赫击败了费尔南多·阿隆索，第一次也是唯一一次以他标志性的跳跃动作，登上中国大奖赛的最高领奖台。中国车迷有幸见证了“车王”所有91场胜利中的最后一次。

维特尔与里卡多的初次邂逅 7 / 74 Photo by: Thomas Lam 这可能是“资料记载”的塞巴斯蒂安·维特尔与丹尼尔·里卡多的第一次碰面。那个周末，19岁的维特尔作为宝马·索伯车手在周五练习里出场，而17岁的里卡多则参加作为垫场赛的亚洲宝马方程式。

感受V8引擎 8 / 74 Photo by: XPB Images 2006年是F1改用V8引擎的第一年。那个周末的发车区女郎，在周五第一节自由练习时率先感受了V8的声响，虽然它比V10已经稍有降低，但如果不戴耳塞持续90分钟，之后的一个星期恐怕就要与耳鸣为伴了。

汉密尔顿退赛（2007） 9 / 74 Photo by: XPB Images 刘易斯·汉密尔顿在进站时不慎失控后退赛，成了世界冠军争夺的转折点。其实，只要他在上海以前三名完赛，就足以完成新秀夺冠的壮举。

摄影师到位（2007） 10 / 74 Photo by: XPB Images 比赛的最后几圈，摄影师们已经在领奖台下到位。是正对领奖台，还是正对前三名停车区，讲的也是策略。

打电话的汉密尔顿（2007） 11 / 74 Photo by: XPB Images 初出茅庐的汉密尔顿，还是青涩的小伙，没有时尚的发型，没有炫酷的纹身。就这样坐在公共地方打电话，一打就是好久。电话那头是谁？你猜。

路人阿隆索（2008） 12 / 74 Photo by: XPB Images 汉密尔顿弥补了一年前的遗憾，在上海赢得了胜利，也为他第一次问鼎世界冠军拿下重要的积分。因为一年前的不快而回到雷诺的阿隆索，看着前队友以胜利者的姿态驶回前三名的停车区。

本田的梦想（2008） 13 / 74 Photo by: XPB Images 那时的本田还没有做出退出F1的决定。他们做梦也不会想到，罗斯·布朗的团队已经开发出了一把可以在来年冲击世界冠军的利器——而且他们确实做到了。

红牛第一胜（2009） 14 / 74 Photo by: XPB Images 红牛车队的第一场F1胜利以及第一次1、2名完赛在2009年中国大奖赛上取得。这也是Brawn GP和简森·巴顿在赛季前七场比赛里唯一错过的胜利。从那天起，红牛正式成为了F1不可忽视的力量，直到今天。

意大利车手向地震受灾同胞传递爱意（2009） 15 / 74 Photo by: XPB Images 中国大奖赛第一次移至4月举行。4月6日，一场里氏5.8-5.9级地震袭击了意大利中部的Abruzzo地区，导致288人遇难，超过1000人受伤。围场里三位意大利车手雅诺·特鲁利、吉安卡洛·费斯切拉、维坦托尼奥·里尤兹在自己的赛车服上贴上“Abruzzo”名字的标牌表达支持。

中文日程表（2009） 16 / 74 Photo by: XPB Images 维修区工作人员在写字板上写下了排位赛当天的日程表，而且找到了更多的用处。

阿隆索非常规超车（2010） 17 / 74 Photo by: XPB Images 中国大奖赛最有戏剧性的弯角，可能并不在常规的赛道上，而是维修区入口前的那个左弯。一场混乱的比赛中，天气的变化令多名车手在同一圈进站，而阿隆索出其不意地在这个左弯超过了新队友马萨。巴西人在无线电里向车队报告。但赛后，法拉利时任领队斯蒂法诺·多梅尼卡利表示那是正常的比赛事件。

伯尼的标识（2010） 18 / 74 Photo by: XPB Images F1前掌门人伯尼·埃克莱斯顿从不穿制服，但会以他的方式来显示身份，最常见的就是在白衬衫领子上贴上F1标识的贴纸。但是4月的上海有些凉意，于是他穿了外套，而且恰好有个大写的英文字母“B"。

韦伯“主席”（2010） 19 / 74 Photo by: XPB Images 马克·韦伯向来直言不讳，曾经担任过GPDA主席。周五第二节自由练习前，他向已故F1赛事总监兼安全代表查理·怀汀指出他在维修区里发现的问题。

边缘车队（2011） 20 / 74 Photo by: Thomas Lam 2010年加入F1的HRT始终是赛道上的边缘车队。里尤兹在第一节练习里停车之后，赛道边的两名常规摄影师对HRT赛车意兴阑珊，显然那里没有秘密可言。

舒马赫的包（2011） 21 / 74 Photo by: XPB Images 舒马赫的举手投足都彰显霸气。他对这款皮包情有独钟，而且喜欢夹在腰间。

法拉利车手比安奇（2011） 22 / 74 Photo by: XPB Images 朱尔斯·比安奇作为法拉利F1车队的测试车手，第一次来到上海。

真正的“银箭”时刻（2012） 23 / 74 Photo by: XPB Images 尼科·罗斯伯格的个人首胜，也是1955年以后，梅赛德斯作为制造商车队获得的第一场大奖赛胜利。德国厂商的时任运动总监诺伯特·豪格，虽然与迈凯伦一起庆祝过很多胜利以及世界冠军，但仍无法抑制这一刻的激动。

马萨为小车迷签名（2012） 24 / 74 Photo by: Thomas Lam 小时候曾经被阿亚顿·塞纳拒绝签名的经历，令马萨始终无法忘怀。因此，只要是小车迷，他都义无反顾地为他们签名。

遥远的生日祝福（2012） 25 / 74 Photo by: XPB Images 布鲁诺·塞纳、帕斯托·马尔多纳多和全体威廉姆斯车队成员，在中国大奖赛正赛开始前，提前一天向即将迎来70岁生日的车队创始人、领队弗兰克·威廉姆斯爵士送上生日祝福。

自行车宝贝（2012） 26 / 74 Photo by: Thomas Lam 从复杂、宽大的F1赛车，换成简易、小巧的自行车，也可以有别样的韵味。

信任的开始（2013） 27 / 74 Photo by: XPB Images 刚刚转投梅赛德斯的汉密尔顿，在发车区与自己新的比赛工程师皮特·伯宁顿最后交流。自那以来，俩人并肩战斗了7年，“伯诺”也成为这位英国车手最信赖的人之一。

马萨父子（2013） 28 / 74 Photo by: XPB Images 作为职业F1车手，最难的就是与家人相处的时间。不过，马萨经常带着儿子去比赛。就这样，围场里很多人看着菲利皮尼奥一点点长大。

郁闷的韦伯（2013） 29 / 74 Photo by: XPB Images 在来到上海之前，韦伯在马来西亚“Multi21”的风波中，被维特尔“偷”走了胜利。一口气还没有咽下，他又因为红牛车队在他进站安装轮胎时出错而无奈退赛。巧合的是，在他停车的发夹弯，红牛车队的御用摄影师之一Vlad Rys刚好在那里。

罗斯伯格踢球训练（2014） 30 / 74 Photo by: Jack Ke 德国人爱踢球是肯定的。不过，其实踢球是不少F1车手常做的训练，而且通常在他们走进赛车之前，用作锻炼反应和热身。

劳达重返车轮上（2014） 31 / 74 Photo by: Thomas Lam 尼基·劳达回到了车轮上，不过是两个轮子的梅赛德斯智能电动自行车。

祝福比安奇（2015） 32 / 74 Photo by: Jack Ke 马诺车队成员在比赛前用各自手机拼出了“加油朱尔斯”（#ForzaJules），希望与病魔战斗的比安奇可以康复。

功夫少年（2015） 33 / 74 Photo by: Jack Ke 赛前的开幕仪式上，一群功夫少年为表演做好准备。F1大奖赛是文化交流的平台，也是向世界展示不同文化的窗口。

阿隆索“健康”（2016） 34 / 74 Photo by: Jack Ke 在墨尔本进行的赛季揭幕战上发生严重撞车之后，阿隆索遵照医生指示没有参加巴林的比赛。中国大奖赛的周四，西班牙人能否出赛成为焦点。而经过接受了医疗检查，他获准重回驾驶舱。

F1车手切磋兵乓球（2017） 35 / 74 Photo by: Thomas Lam 周日巡游前，一张乒乓桌吸引了车手的注意，纷纷拿起球拍切磋技艺。乒乓球也是不少职业赛车手的日常训练项目，不少还是隐藏的高手。

里卡多签名（2017） 36 / 74 Photo by: Jack Ke 里卡多的耍宝性格为他聚敛了很高的人气。不过，他真的在这本中文版《舒马赫自传：一个人的F1》上签了自己的大名？

莱科宁与小车迷（2018） 37 / 74 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images 面对一个陌生小车迷的拥抱，“冰人”不禁笑开了怀。这可能就是做父亲的区别吧！

罗斯伯格边走边吃（2018） 38 / 74 Photo by: Sutton Images 自打退役以后，罗斯伯格回到围场的身份基本是电视台嘉宾，这不连吃饭的时间也和做车手时不同了。不过好处是，不用再那么严格管理饮食了。

最幸运的少年（2019） 39 / 74 Photo by: Jack Ke 2019年中国大奖赛，F1庆祝历史上第1000场锦标赛比赛。发车区少年也穿上了具有特殊纪念意义的第1000战特别小赛车服。

托德“撒狗粮”（2019） 40 / 74 Photo by: Jack Ke F1第1000场庆祝开始前，当所有人在等待的时候，F1 CEO切斯·凯利与国际汽联主席让·托德闲聊，随后杨紫琼拍了拍自己伴侣的脸颊。

董荷斌（2005） 41 / 74 Photo by: BMW AG 中国面孔：22岁的华裔车手董荷斌，受到宝马·威廉姆斯邀请首次在大奖赛围场亮相。用现在的话来说，他明明可以靠脸吃饭。

董荷斌（2007） 42 / 74 Photo by: XPB Images 2007年中国大奖赛前，宝马·索伯宣布董荷斌将在剩余赛季里出任测试车手。

马青骅（2013） 43 / 74 Photo by: XPB Images 中国面孔：上海出生的马青骅在赛前加入了卡特汉姆车队。

马青骅（2015） 44 / 74 Photo by: XPB Images 在前一年已经有了4次FP1出场纪录后，出生在上海的马青骅在2013年中国大奖赛周五驾驶卡特汉姆赛车参加了FP1，成为历史上第一位在中国大奖赛周末驾驶F1赛车出场的本土车手。

周冠宇（2019） 45 / 74 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images 中国面孔：年初加入雷诺运动学院的周冠宇，与里卡多一起出席了雷诺的发布会。澳大利亚人向他的新中国朋友展示自己绝妙的头盔设计元素。

周冠宇（2019） 46 / 74 Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images 在庆祝F1第1000战的里程碑周末里，周冠宇驾驶采用雷诺V8引擎的2012年F1赛车，在上海新天地的街道上进行表演，成为第一位在大奖赛期间在中国街道上驾驶F1赛车路演的本土车手。

幕后耕耘（2019） 47 / 74 Photo by: Jack Ke 16届F1中国大奖赛的顺利、安全、成功举行，离不开这些医疗人员和赛道抢险员在幕后的辛勤付出。

赛道抢险员（2019） 48 / 74 Photo by: Jack Ke 赛道抢险员在整个周末承担着危险却极其重要的工作，是他们在日晒雨淋下的坚持，保证了赛事的圆满进行。

赛道抢险员（2009） 49 / 74 Photo by: XPB Images 赛道抢险员在整个周末承担着危险却极其重要的工作，是他们在日晒雨淋下的坚持，保证了赛事的圆满进行。

基努·李维斯（2007） 50 / 74 Photo by: XPB Images 那些年光临中国大奖赛的明星

李连杰（2008） 51 / 74 Photo by: XPB Images 那些年光临中国大奖赛的明星

郭富城（2008） 52 / 74 Photo by: Thomas Lam 那些年光临中国大奖赛的明星

范冰冰（2016） 53 / 74 Photo by: Thomas Lam 那些年光临中国大奖赛的明星

刘嘉玲（2018） 54 / 74 Photo by: Sutton Images 那些年光临中国大奖赛的明星

小李子·布莱妮（2006·平行世界） 55 / 74 Photo by: BMW AG 那些年光临中国大奖赛的明星

车迷（2006） 56 / 74 Photo by: Thomas Lam 当然，中国大奖赛成为F1每年的重要赛事，以及F1在中国的稳定发展，离不开这些年来热情、可爱、创意迭出的车迷们！

车迷（2009） 57 / 74 Photo by: Thomas Lam 当年还没有智能手机，清一色的卡片机里，零星的专业相机。

车迷（2009） 58 / 74 Photo by: Thomas Lam 整场的倾盆大雨，车迷们坚持了下来。

车迷（2010） 59 / 74 Photo by: Thomas Lam 舒马赫回归，是“舒迷”的节日。

车迷（2011） 60 / 74 Photo by: Jack Ke 外国车迷举起“维特尔，嫁给我”的标语。（去年，维特尔终于结婚了）

车迷（2012） 61 / 74 Photo by: XPB Images 巴顿车迷挥起“大巴顿”旗帜，

车迷（2013） 62 / 74 Photo by: XPB Images 马尔多纳多的支持者带来了委内瑞拉国旗。

车迷（2013） 63 / 74 Photo by: XPB Images 有创意的车迷，把韦伯画成了机动战士。

车迷（2018） 64 / 74 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images #TeamLH

车迷（2019） 65 / 74 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images 莱科宁口中的“冰联军”（Ice Army）。

车迷（2019） 66 / 74 Photo by: Thomas Lam 维特尔的拥趸也不示弱。

维修区通道背景（2007） 67 / 74 Photo by: Thomas Lam 中国大奖赛的变迁，也在看台的变化中。最初，“莲花”看台边的副看台，正对着维修区通道。

维修区通道背景（2018） 68 / 74 Photo by: Thomas Lam 后来，出于安全原因，老旧的大直道副看台拆除。如今，正对维修区通道的后方，已经是住宅区。

天际线（2009） 69 / 74 Photo by: XPB Images 2004年的嘉定还是荒无人烟的地方。五年后，高楼已经拔地而起，为上海国际赛车场画除了天际线。如今的嘉定，已是上海西北部的闹市。

13号弯（2009） 70 / 74 Photo by: Thomas Lam 为了宣传2010年上海世博会，海宝的形象出现在13号弯。

13号弯（2010） 71 / 74 Photo by: Thomas Lam 2010年13号弯的主题换成了“中国制造”，以“中国制造”红色印章和英文的“MADE IN CHINA”。事实上，这是商务部推动下进行的一次面向全球的广告投放。

13号弯（2010） 72 / 74 Photo by: XPB Images 当时的报道援引商务部对外贸易司相关人士的话称：“选择在F1赛场呈现'中国制造'看台广告，旨在将F1所代表的高端科技、一流速度和永无止境的进取精神融入'中国制造'，展示'中国制造'不断进取的品质及中国企业在国际化和品牌之路上坚实前进的信心，也蕴含着中国广大产业工人勤劳坚韧、拼搏奋斗的精神。"

13号弯（2011） 73 / 74 Photo by: Thomas Lam 从2011年起，更加注重对上海嘉定区的宣传。