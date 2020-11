分析：格罗斯让如何从火海中幸运逃生

格罗斯让的哈斯赛车径直撞穿防撞护栏后被拦腰截断,并且燃起大火。法国人得以爬出驾驶舱,理所当然地被许多人称为奇迹。

但是,尽管事故中存在一些好运,特别是格罗斯让保持清醒的方式以及他的赛车正面朝上地停下,但是自然科学和F1安全协议着实在他生还的过程中发挥了重要作用。

F1和国际汽联即将对事故的发生及格罗斯让逃生时周遭的环境进行深入和详尽的调查,由于需要仔细研究录像、照片和实际留下的物理证据,调查结果可能要数月之后才会出炉。

例如,哈斯车队已经表示,不会触碰格罗斯让的逃生舱,直到国际汽联对进行仔细的检查。

车队领队甘瑟尔·斯泰纳在周日夜间表示:“我们把它留在那里,因为我们现在无论如何都不想碰它,因为我们需要知道各方人士打算怎么做。

“不用急,因为那辆赛车反正不能再使用了。如果一直是这样,那么我们会把它清理干净,然后装进盒子,那是同一回事。所以现在它就摆在那里,我们将开始为下个周末打造赛车。”

然而,虽然对于事故中发生了什么的重要答案可能尚需时间,但是撞车及事后现场的照片已经为我们提供了一些早期理解,指出了对格罗斯让有救命作用的因素。

碰撞结构

显然,当哈斯赛车撞穿护栏时,鼻锥和碰撞结构就断裂了。当赛车被吊起时,你看到侧面碰撞保护翼梁(如上图所示)在负荷下如何受到挤压,而这正是它们被设计出来的作用,在撞车中吸收能量。

考虑到格罗斯让那辆重达746公斤的赛车,以221公里/小时的速度撞上护栏,预计产生了超过50G的作用力,需要消除大量的能量。

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

尽管几乎已经无法识别,逃生舱在重大撞击下却仍然基本完好无损。但是请注意(上方红色箭头所示),“光环”之前的底盘位置确实出现了裂缝。

“光环”和防滚架

当底盘穿过护栏时,看起来“光环”在护栏上切出一个口子,如此一来保护了格罗斯让的头部免遭金属条的碰撞。

防滚架的损坏表明了这里可能是与护栏的最后撞击点。在上图中,我们能够看到

已成为障碍的制止点。在上图中,我们可以看到防滚架仍位于摄像机杆下方护栏的赛道一侧。这可能是导致护栏左侧呈现倒V形状的原因。

当赛车被从它停下的地方挪出之后,防滚架的损坏就更加清晰可见,清楚地显示了赛车该部分受到的巨大撞击力。防滚架的前梁已经被撞破,但仍保持完整。

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

当逃生舱被移出护栏后,它的状态也就更加清楚,(下图)红色箭头标明了它的损坏情况。前端隔板的裂口被暴露出来,因为虚拟嵌板已经不在底盘上端的位置。

The remains of the car of Romain Grosjean, Haas VF-20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

考虑到“光环”与护栏的碰撞,它相对来说完好无伤,但它的损坏的确显示了它受到的撞击程度。“光环”的整流罩也被损坏,但它只是一层覆膜的嵌板,所以也在预料始终。

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

引擎和燃油

本次事故中最引起关注的方面之一,是赛车在瞬间被劈成两半的方式,逃生舱撞穿了护栏,而引擎部分则落在赛道一侧。

Ferrari F60 chassis, fuel tank and KERS battery (bottom) Photo by: Giorgio Piola

有六颗螺栓把动力单元——实际上是整个赛车后部——固定在逃生舱上。有迹象表明在巨大的作用力下,这些螺栓都脱落了,于是沉重的引擎就掉在了赛道一侧。

Marshals remove the wreckage after a huge crash for Romain Grosjean, Haas VF-20, on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

起火的原因,很可能是由于碰撞中油箱本身破裂或油管裂开所致。根据图片显示,推入式连接器被从油箱中拉出。

即使赛车上所有的燃油没有在大火中喷出,从图片(上图)中看起来,当赛道抢险员把赛车搬上清理卡车时,燃油包既空了,也被压碎。同时,一块盖板也丢失不见了。

