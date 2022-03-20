国际汽联F1阿布扎比报告里未提及的意外问题

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这份报告有一个重要方面，虽然报告本身并没有提及，但有多个消息来源向Motorsport.com确认，马西和他在阿布扎比的副手斯科特·艾尔金斯事实上都没有在调查过程中被访谈。大家必须考虑到这一事实，不过尽管没有得到为自己辩护的机会，马西在报告中的形象其实不错。

事实上，报告中对马西的行为并没有直接进行批评，只是就在安全车后的被套圈赛车问题，认定是一个“人为过失”。相反，报告大量解释了为什么他的工作是如此艰难，以及令人嗤之以鼻的车队领队克里斯蒂安·霍纳和托托·沃尔夫在与马西的无线电通话，正是这些干扰导致他从手头的工作上分心。

事实上FIA在报告结论中给出的重要论述可以总结为如下：“结合整个2021赛季都在绿旗比赛条件下完赛的目标，报告发现赛事总监真诚行事，在困难条件下尽力发挥自己所知所能，尤其是在需要作出决定的时间极端紧迫，同时车队施以压力极端巨大的情况下。”

报告实际上极少提到马西的名字，而是笼统地用他的职务来代称。总结中写到的重要一点是：他肩负着，或者说被赋予的责任远远过多。

马西顶替的是查理·怀汀。怀汀是个工作狂，在这个职务上工作超过二十年，有那么长的时间去吸收和胜任这一多重工作。马西继承了除比赛发令员之外前任几乎所有的工作。

“赛事总监的工作从本质上说要求极高，并且压力巨大，”FIA表示，“然而，这项工作还需要时常进行细节分析和阐释工作，随着时间的推移赛事总监积累下的要承担的角色和身上的责任越来越多，大家担忧这都可能给这项工作再增添额外压力。”

“1997年到2019年，赛事总监由查理·怀汀担任，2019年3月怀汀先生去世后，迈克·马西被任命为新的总监，马西先生之前从2018年起担任F1、F2和F3赛事副总监。马西先生还接任了怀汀先生安全代表一职，并从2021年起接任单座赛车运动总监。“

Andreas Seidl Team Principal, McLaren F1 with F1 Race Director Michael Masi Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“F1委员会和接受访谈的人士建议，赛事总监的部分职责应该分给不同的人进行承担，这样可以减轻赛事总监的工作量，让其能够专注于自己的主要职责，包括管理和控制比赛。”

这是一件非常容易理解的事：在疫情时代有着旅行限制的条件下，赛历又比怀汀当任时要长，马西在常规比赛周末工作的基础上，还要去像吉达和卡塔尔这样新的举办城市进行赛道视察，这是不合理的。

显然马西自己很乐意承担繁重的工作，问题是为什么让·托德或者组织里的任何人没有认识到马西要干的太多了？

无线电里的干涉以及对外播送，是报告中另一个详细展开的关键部分。怀汀从不允许在电视中播放他和车队指挥室间的对话，不过在F1的要求和FIA的支持下，马西同意在2021年进行这样的播送。批评者也许会表示这显示出马西性格中的弱点，那就是他喜欢被曝光并且提高自己的形象，不过他之所以表示同意到底出于承受了多大压力？

伴随决定播出车队指挥室与赛事控制之间对话的，还有大家心照不宣地允许车队领队的介入，这在之前也从未发生过，但显然对一档节目来说非常出效果。在阿布扎比，这样做引发了严重的反效果。

FIA认为错误在这里：“许多争论集中在这些交流的目的性和适当性上，F1车队和赛事总监之间在比赛中的交流是不是应该被播出，或者说这样的交流甚至应不应该被允许。涉及细节分析和阐释工作的人达成的一个共识是，红牛赛车和梅赛德斯领队在2021阿布扎比大奖赛最后一圈时各自与赛事总监的对话对最后一圈的顺利进行是有负面影响的，因为他们会让赛事总监分心，而此时赛事总监需要全神贯注，在极为紧迫的时间内做出艰难决定。”

此时的首要事情是马西正在处理重要安全事件，要确保正在清理尼古拉斯·拉蒂菲撞车后威廉姆斯赛车碎片的赛道马修是安全的。圈数越来越少，马西要尽力恢复比赛，此时他最不需要的就是来自车队的叨扰。

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

FIA指出：“安全车出发后，赛事总监必须特别关注赛道上的赛车情况，看他们的前后顺序，出示合适的旗帜，观察赛道抢险员的工作进程，然后如果赛道裁判长认为情况许可就让安全车驶离赛道。赛道总监必须同时管理赛道上的赛车、安全车的行动以及事故发生现场的情况，也就是说在最少的时间内完成多重任务，以便让比赛能够尽快安全恢复，同时他还要回应车队领队们的要求。这需要极大的专注力。”

“因此，大家认为这些交流既没有必要，对比赛的顺利开展也没有帮助。更准确地说，大家一致认为他们在关键时刻给赛事总监增加了压力……并可能试图影响（不论是直接还是间接地，有意还是无意地）赛事总监做出的决定。”

作为事情的直接后果，与赛事总监的对话今年将不再对外播出，而且会受到严格限制，事实上新赛事总监尼尔斯·维蒂奇在巴林告诉车队经理/运动总监，他们的第一联络点会是他自己团队的成员之一，由其起到过滤作用，而车队领队绝对不允许参与对话。

还是那个老问题，有的人可能会问，为什么FIA里没有任何人在2021年意识到无线电里的唠叨正在变得失控，然后也许在那么至关重要的阿布扎比最终战时实施一些限制令？

另一个明确的结论是马西应该得到更多帮助支持。2014年赫比·巴拉什离开，2019年怀汀去世，以及前赛事副总监科林·海伍德在与马西共事两年后于2021年早些时间退休，让赛事控制方面少了很多经验。这就是为什么布拉什和海伍德本周都被召回，来给维蒂奇提供支持。运行方式类似VAR的大热虚拟赛事控制设备，将为维蒂奇和他的新赛事总监同僚艾德瓦尔多·弗雷塔斯提供额外帮助。

Niels Wittich, Race Director, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

总结一下，报告中没有任何地方表示是马西搞砸了或者说犯了错、造成麻烦，而这，正如所提到的，都是在没有让马西本人为自己做出辩解、或为自己在阿布扎比那个宿命般的夜晚为什么那样做提供额外背景材料的情况下。

那些了解马西的人清楚地表示，他没有做出开除自己的决定。目前，马西依然是FIA的员工，并承担着身上一些次要性工作，不过他为之付出巨大努力的功劳已经被夺走。围场里甚至有声音表示马西可能考虑就自己被撤去先前职务一事采取法律行动。如果真的发生这种情况，那么看来FIA此份报告只会为他提供支持。