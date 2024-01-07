国际汽联：F1引擎的未来将受公路车关联性驱动

F1已经承诺在2026年的下一个规则周期中，将使用完全可持续燃料的涡轮混合动力装置。不过从现在起，最大的变化之一将是增加对电池电力的依赖，电动和内燃机的电力大致各占一半。

F1很清楚，它需要站在电池技术发展的最前沿，以保持公路车制造商的兴趣——目前这些制造商正在转向全电动汽车。

然而，从长远来看，如果氢动力被证明更适合赛车，大奖赛也可能会转向氢动力——F1和国际汽联最近联手Extreme E的姐妹系列赛Extreme H，成立了一个工作组来评估这项技术。

尽管F1动力装置的未来目前尚未确定，但国际汽联单座赛车事务负责人尼古拉斯·汤姆巴兹斯表示，关键是要有能为制造商提供有价值的规则。

“2026年的方向已经确定，但我们下一步要做什么还有待讨论，”汤姆巴兹斯告诉包括Motorsport.com在内的一些媒体。“目前仍有很多选择，无论是更可持续的燃料，还是氢——对此我们在国际汽联正开展很多工作——或者更侧重电动。”

“但我们始终希望与参赛的原始设备制造商的发展方向保持关联性。我们不能朝着与公路车无关、完全随机的方向前进。我们需要与公路车保持关联，这是关键目标，我认为任何围场里的人都能看到，有大量的挑战需要应对。”

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director

F1目标在2030年实现净碳零排放，而新型涡轮混合动力装置是其中的核心要素。

然而，由于赛车的排放量只占F1总碳排放量的一小部分，国际汽联知道在技术规则之外还有很多努力需要改进。

“赛车本身作为整体碳足迹的一部分，是非常低的，”汤姆巴兹斯补充道，“我认为总体上还不到2%。“

“所以很明显，我们对这项运动的整体责任需要解决其他98%的问题，这必须包括物流、材料、组件数量、赛历等很多事情。”但从技术角度来看，赛车这块很重要，为了让参赛的原始设备制造商能够在技术等方面开展研究。”

翻译/小飞侠