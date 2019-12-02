国际汽联：DRS故障缘于无法向赛车发送信号

DRS系统原本应该在比赛的第二圈结束时，由国际汽联激活。但是赛会控制中心很快打出告示，称因为技术问题，DRS被停止使用。这个情况一直持续到第18圈结束，该超车辅助系统才重新开启。

“简单地说是数据服务器奔溃，”马西解释说，“基本上，我们立即就终止使用它了，直到我们百分之百相信不仅能正常工作，而是以准确的数据来工作，然后才启用它。”

“国际汽联与F1方面协同做了多种检查，确保能够正常运行。在完全信服之前，我们不会冒险。总的来说，当时就是我们对发给赛车的DRS信号存在顾虑。”

“我们必须保证数据服务器有效地正常工作，而且在我们认可的稳定状况下工作，能够平等、正确地发送数据。当我们大家都满意了，我们就重新启动，激活了DRS。”

DRS在2011年投入使用，九个赛季下来，该系统也偶尔出现过故障，但仅限于个别车辆因信号出现问题而无法使用。本次技术问题因为涉及赛道上所有的20辆赛车，马西表示最简单的防范措施就是全面停用，而不是立即启用备份系统。

“不会是所有人都能随便使用，”当被问到如果不干预会是什么后果时，澳大利亚人回答说，“但老实说，我情愿不去想具有有什么影响！实际上，最直接的保险措施就是完全禁用。”

“我们有备份。但是，首先做的是查明是什么原因。我们都知道，任何备份系统在激活的时候都是有延迟的。”

讽刺的时，当初DRS被推出的很大原因是，2010年在亚斯码头赛道的比赛变成一条长龙编队行进，包括为世界冠军而战的费尔南多·阿隆索被维塔利·佩特洛夫挡得死死。

上周日的比赛里，由于DRS没有在预定时间激活，赛道上的超车也寥寥无几，特别是排名中游的赛车之间长时间首尾相接，但无法超车。

以第八名完赛的迈凯伦车手兰多·诺里斯虽然认为没有DRS的情况下有得有失，但也对自己的比赛策略受到影响而失望。

“我认为还挺好，”英国新秀说，“我认为雷诺在一开始的时候跑得很猛，而我能够挡住他们，因为他们没有DRS。我认为我们从中是得利的，但也有损失，我被格罗斯让的哈斯赛车挡了5-6圈。DRS激活后的第一圈，我就超过了他。”

“所以比起用中性胎和硬胎座长距离第一阶段的人，这令人沮丧这几乎葬送了我们的策略。但是我认为也在某种方式上帮了我们。所以我想说是好还是坏。”