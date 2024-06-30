国际汽联驳回迈凯伦对奥地利排位赛结果的抗议，角田因不文明用语遭重罚

本场排位赛以马克斯·维斯塔潘凭借统治级的表现夺取杆位而告终。Q3前六名的结果一度与冲刺赛排位赛一致，但皮亚斯特雷的第二个计时圈，被赛会干事判定在6号弯违反了赛道界限规则后被取消，而他的第一个计时圈只能在最后一个阶段里排在第七，这意味着迈凯伦只有兰多·诺里斯的一辆赛车与维斯塔潘同排发车，而不是原本能够有两辆赛车处于前二排。

排位赛结束后不久，迈凯伦对其结果发起了正式不满，原因是车队认为国际汽联赛会干事的裁决是基于一张模糊的赛道照片和直升机空中镜头拍摄的画面，而且还受到赛道上阴影的影响，因此寻求明“铁证”。

“我们对比赛的态度是，我们不想要不该得到的东西。但是当处罚如此严厉时，为了体育的利益——这不符合迈凯伦的利益——需要有明确的证据。”

但是在赛会干事小组的听证会之后，甚至在考虑与皮亚斯特雷相关的证据之前，国际汽联就以程序原因驳回了迈凯伦的抗议

国际汽联表示，首先，根据国际汽联的《国际运动规则》，赛会干事做出的决定不容抗议。此外，迈凯伦提交的抗议文件中有一些方面意味着它必须被驳回。其中包括，它是写给赛道裁判长，而不是给赛会干事会长的；它没有具体说明抗议的任何相关规定，没有具体说明抗议的对象，也没有指出抗议方的顾虑。

在国际汽联做出决定之前，迈凯伦;领队安德雷亚·斯戴拉对选择抗议做出了解释。他说：“我们想看看赛车越过赛道界限的证据，排除任何合理怀疑。我不能说已经满足了排除合理怀疑的条件。这次事件一切都变得模糊，并受到阴影的影响。来到这里比赛、跑出排位圈需要做很多工作，而且处罚非常严厉，比如取消单圈，那么我们需要确保处罚没有任何合理的怀疑。”

此外赛会干事还处理了多起其他事件，包括维斯塔潘在他最后一个计时圈之前，驶出维修区之后速度过慢。

F1《竞赛规则》第33.4条规定车手“任何时候都不得以不必要的速度、不稳定或可能被视为对其他车手或其他人造成潜在危险的方式驾驶赛车”。上赛季多次出现这种情况之后，国际汽联和车手非正式地同意，他们最好在维修区慢速行驶甚至停下，这比在出场圈拉开差距时可能阻碍更快的赛车来得更好。

但是，由于维斯塔潘在通过维修区出口的线时速度很慢，赛事干事认为“这种事件在不同情况下可能会阻止其他车手在阶段尾声时做出单圈时间，赛事干事建议考虑在排位赛期间设定最大差距时间”。

在查看了车载视频和计时数据后，赛会干事选择不采取进一步行动，因为“尽管1号赛车缓慢驶出维修区，并与前面的赛车拉开了约14秒差距，但赛会干事认定在这种情况下，没有其他赛车在尝试做单圈时间时受到直接影响”。

此外，尼科·霍肯博格因为在维修区通道里“插队”，哈斯车队受到了训诫。刘易斯·汉密尔顿带着千斤顶和灭火器离开车库，梅赛德斯被罚款5000欧元。角田裕毅则因为在无线电通讯里的不文明用语受到了4万欧元（其中2万欧元本赛季缓期执行）重磅罚款。

当时Q1来到最后阶段，RB车手准备出场，而索伯机械师指挥周冠宇驶出车库，正好挡在了日本车手前方。原本就有“火爆”无线电历史的角田感到不满，在无线电里称“这些家伙真xxx弱智”。然而，这一“r”开头的单词在英语语言中有着极强的侮辱性，因为其曾被用来中伤残障人士，所以不被接受。

角田受到传唤后向赛会干事承认了错误，坦言“得知此事后感到十分震惊”，虽然他“对这句话的理解有所不同，但承认这不应成为其行为的借口”。而最终，赛事干事决定需要处以严厉的罚款，但同时也考虑到RB车手的“真诚悔意”和他“公开道歉的意愿”，决定暂缓部分罚款。