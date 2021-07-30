国际汽联驳回红牛上诉权利

汉密尔顿在英国大奖赛开场圈与马克斯·维斯塔潘发生撞车事故后被罚10秒，但他仍然赢得了比赛。

红牛对于这样的结果，加上维斯塔潘因受到51G力的冲击后入院接受体检，感到大为恼火，认为汉密尔顿收到的处罚太轻，他应该至少不能获得比赛胜利，甚至应该被禁赛一场。本周中，奥地利车队根据国际汽联的《国际竞赛规范》提出上诉，要求对银石的事件进行重判，并且声称已经掌握了可以提供新角度的“新证据”。

本周四在匈牙利大奖赛前，红牛和梅赛德斯在亨格罗林赛道收到传唤，并被要求递交各自的材料。然后赛会干事在检查了红牛的“新证据”后，认定不足以支持重新对银石事故的裁决。

根据赛会干事的决定书，红牛递交了四份材料：

提出申诉的竞赛者创建的幻灯片，源自他们获得的GPS数据，关于涉及到9号弯意外的赛车，即44号赛车（汉密尔顿）和33号赛车（维斯塔潘）；‘ 提出申诉的竞赛者创建的幻灯片，源自GPS数据，画出了多种据说是汉密尔顿在第50圈超越16号赛车（莱克勒克）时线路的比较； 提出申诉的竞赛者创建的幻灯片，展示了据说事故的模拟器圈；以及 提出申诉的竞赛者创建的幻灯片，展示了“2021年7月22日在银石重现了汉密尔顿第一圈的线路……”基于据说是另一名车手（亚历山大·阿尔本）驾驶的一圈。

可以理解的是，红牛第四份材料中提到的，是今年继续担任试车手的阿尔本在上周四驾驶2019年赛车进行宣传片拍摄时，对英国大奖赛开场圈汉密尔顿赛车路线的复制。

在赛会干事看来，“基于新证据的竞赛者的附件2的幻灯片不是‘发现的’，而是为了支持重审诉求递交材料目的而创造的。并且它们基于决定做出时竞赛者获得的证据（即GPS数据）所创造的。这很明显不能满足要求。因为这个原因，赛会干事否决重审申诉。”

值得一提的是，这份决定书最后一个段落让红牛在申诉书中具体写了什么，变得更有神秘色彩。

“赛会干事警觉地注意到竞赛者在上述信件中提出的某些指控。这些指控可能与赛会干事相关或无关，如果重审诉求得到批准的话。在原本可能做出的后续决定中，赛会干事可能需要直接处理这些指控。申诉已经被驳回，赛会干事不会就那些指控做出评价。”

赛会干事没有披露具体的“指控”，但不免让人联想到或许与汉密尔顿甚至梅赛德斯相关。

银石赛后，维斯塔潘在医院接受检查期间，在个人社交账号上指责汉密尔顿和梅赛德斯的庆祝行为“无礼”—— ——并且在昨天的新闻发布会上坚持这个观点，还声称反映出对手的“作风”。而红牛领队克里斯蒂安·霍纳对汉密尔顿的超车动作大肆批评，以至于梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为红牛高层的言论属于“人身攻击”。

不仅如此，英国大奖赛结束后，社交媒体上出现了对于汉密尔顿充满种族主义的言论。对此，梅赛德斯、国际汽联、F1以及红牛等其他车队纷纷予以谴责。

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

梅赛德斯呼吁对手停止抹黑

昨天梅赛德斯发表声明，在拥护赛会干事决定的同时，也希望这一系列风波能够就此终结，包括竞争对手高层对汉密尔顿的抹黑。

德国车队写到：“除了让这起冲突到此为止，我们希望这一决定将预示红牛高层停止集体玷污刘易斯·汉密尔顿良好名声和体育品格，包括在不成功的重审权上诉材料中的做法。”

事实上，汉密尔顿已经与维斯塔潘做了私下交流，但俩人都没有透露具体谈话内容。昨天的新闻发布会上，英国人明确表示他会采取与在银石时一样的动作，如果相同的局面再次出现。

“就那次（超车）动作来说，我会采取与我已经做过且我上一次那么做时完全一致的动作，”他说。“就我如何回顾且分析来说，以我所有的经验，以及过去数年来我的经验，我不会改变动作。”