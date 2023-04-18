国际汽联驳回法拉利对塞恩斯处罚重审的请求

塞恩斯在墨尔本比赛尾声阶段的第二次重新静态发车后，在一号弯里撞上了身前的费尔南多·阿隆索。尽管他在安全车带领下的最后一圈里第四个冲过终点线，但因为受到的5秒处罚而下滑到第12名。

法拉利在赛后递交了重审裁决的请求，但澳大利亚大奖赛的赛会干事小组在本周二举行视像听证会后，以意大利车队没有呈上裁决做出时无法获得的"重大和相关的新信息”为由予以否决，相反他们认为法拉利车手“负有全责”。

根据国际汽联发布的决定书，法拉利向当值赛会干事递交的证据包括事故相关的遥测数据、塞恩斯的证词、其他车手赛后采访的讲话，但是没有被接受。而且，意大利车队试图以印度力量（阿斯顿·马丁车队的前身）在2014年加拿大大奖赛后，曾经采取相同的方式上诉成功为先例，但被认定情况不同（当时塞尔吉奥·佩雷兹与菲利普·马萨发生碰撞后被双双送往医院接受检查，因而没能面见赛会干事解释）。

不仅如此，赛会干事认为法拉利递交的遥测数据，对于证明塞恩斯的清白“充其量模棱两可”，反而更加“确证”他对撞上阿隆索有不可推卸的责任，因为他在有“足够间距”避让的情况下“没能做到”。

塞恩斯辩解称，他在进入一号弯时更大力地刹车，但因为重新发车前的编队圈速度太慢导致轮胎太冷，加上当时光线变暗，所以他没能躲开阿隆索的阿斯顿·马丁赛车。虽然赛后其他车手确实也对轮胎温度过低进行了抱怨，但赛会干事认为这是所有车手需要适应的情况，因此刹车点不足以作为新证据。

决定书中写到：“在与（皮埃尔·加斯利）争夺时试图晚点刹车，（塞恩斯）作为车手承担了他可能失去对赛车控制的风险。 在这种情况下，这种风险变成了现实，结果是发生了碰撞，并因此受到了处罚。”

Carlos Sainz, Ferrari Photo by: Ferrari

法拉利回应

对于请求被驳回，法拉利公开做出回应，声称尽管其依旧相信已经给出了“足够明显的”新证据，但车队尊重国际汽联的决定。

“我们接受国际汽联决定不给予我们对于卡洛斯·塞恩斯在2023年澳大利亚大奖赛上所受处罚的重审权。我们肯定对此感到失望，并认为我们已经为国际汽联提供了足够明显的新证据来重新审查该决定，特别在最后的重新发车期间特定的条件和多起事故发生的背景下。然而，我们尊重这个过程和国际汽联的决定。”

“现在我们期待着与国际汽联、F1和所有车队进行更广泛的讨论，目标进一步改善我们运动的监督，以确保我们运动应有的最高标准的公平性和一致性。”

随着法拉利提出的重审请求没有得到批准，澳大利亚大奖赛的结果维持不变。