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Formula 1 / Qatar GP 新闻

国际汽联：霍纳对赛道志愿者的口头暴力是”不可接受的“

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国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西表示，红牛领队克里斯蒂安·霍纳在卡塔尔大奖赛期间对赛道志愿工作者的口头攻击是 "不可接受"。

国际汽联：霍纳对赛道志愿者的口头暴力是”不可接受的“

洛塞尔的排位赛后，霍纳对马克斯·维斯塔潘因为Q3最后一个计时圈冲刺时卷入无视双黄旗的调查大为不满。他在接受英国Sky Sports采访时，用 "胡作非为的抢险员 "（Rogue Marshal）来描述当时负责向自己的车手打出双黄旗信号的志愿者。

周日正赛前，维斯塔潘因为无视被认定违反黄旗规则，被罚退后五位发车，从原本的第二位落到第七位，尽管他在比赛中追回到第二名完赛。

比赛结束后，赛会干事传唤了霍纳，认为他违反了《国际竞技守则》中有关国际汽联及其官员诚信的第12条。最终，红牛领队收到了正式警告，为自己的言语公开道歉，并且自愿参加明年二月的“国际赛会干事项目”。

马西在赛后的媒体简报会上，谈到了关于霍纳的事件。他表示"克里斯蒂安身怀歉意抱歉"，亲自向抢险员道歉，因为"并不想冒犯任何人"。不过，澳大利亚人强调，批评志愿工作者的行为是不能容忍的。

"我认为你不应该攻击任何人，特别是世界各地成千上万的志愿者抢险员牺牲了大量的（私人）时间，”马西说道。"没有他们，这项运动无法进行。这是很多人忘记的部分。我将维护世界各地的每一个赛道上每一个志愿者官员。这（攻击他们）是不可接受的。”

"这是一项安全性的赛事，他们的行动是为了保证每个人在赛道上的安全，我认为任何人都不应该为他们根据直觉行事而受到批评。"

Jean Todt, President, FIA, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Jean Todt, President, FIA, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

随着红牛与梅赛德斯为两项锦标赛冠军的争夺愈发白热化，两支车队的当家人霍纳和托托·沃尔夫的“隔空交火”越来越频繁。奥地利人在英特拉格斯对着摄像机的举动变成了近期流行的表情包，而霍纳此前已经多次发表了言辞“辛辣”的观点，包括对梅赛德斯的尾翼、对AlphaTauri的角田裕毅，以及对汉密尔顿/维斯塔潘在巴西的4号弯攻防战。

虽然霍纳为自己对赛道志愿者的语言暴力行为致歉，但当被问到是否后悔时，他为自己事出有因进行辩护，因为他认为自己只是指出他认为不正确的事情。

"不，一点也不。我相信我的团队。我是一个直言不讳的人，这是我一直以来的行事态度，”他说道。"我不是一个过于情绪化的人，我不会对着摄像机咆哮。我认为我的行为方式没有任何问题，我也会（在今后）以同样的方式行事。”

"关于抢险员，我认为唯一的问题是，如果有任何个人冒犯，指的是胡作非为的黄旗，那不是针对任何个人或任何抢险员。我不知道你是否听到我接受的采访，但我不觉得那是不合理的。"

霍纳对黄旗的不满在于，“有三四辆赛车在没有黄旗的情况下经过了同一辆赛车，但我们的赛车被挥了黄旗”。

但是他也再次重申：“我认为道歉被接受了，我只想说明，这并不是针对抢险员的。我认为世界各地的抢险员都做得很了不起。他们是志愿者。没有抢险员，就没有赛车运动。那只是人遇到沮丧的情况，我认为可以从中吸取教训。"

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