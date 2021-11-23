国际汽联：霍纳对赛道志愿者的口头暴力是”不可接受的“

洛塞尔的排位赛后，霍纳对马克斯·维斯塔潘因为Q3最后一个计时圈冲刺时卷入无视双黄旗的调查大为不满。他在接受英国Sky Sports采访时，用 "胡作非为的抢险员 "（Rogue Marshal）来描述当时负责向自己的车手打出双黄旗信号的志愿者。

周日正赛前，维斯塔潘因为无视被认定违反黄旗规则，被罚退后五位发车，从原本的第二位落到第七位，尽管他在比赛中追回到第二名完赛。

比赛结束后，赛会干事传唤了霍纳，认为他违反了《国际竞技守则》中有关国际汽联及其官员诚信的第12条。最终，红牛领队收到了正式警告，为自己的言语公开道歉，并且自愿参加明年二月的“国际赛会干事项目”。

马西在赛后的媒体简报会上，谈到了关于霍纳的事件。他表示"克里斯蒂安身怀歉意抱歉"，亲自向抢险员道歉，因为"并不想冒犯任何人"。不过，澳大利亚人强调，批评志愿工作者的行为是不能容忍的。

"我认为你不应该攻击任何人，特别是世界各地成千上万的志愿者抢险员牺牲了大量的（私人）时间，”马西说道。"没有他们，这项运动无法进行。这是很多人忘记的部分。我将维护世界各地的每一个赛道上每一个志愿者官员。这（攻击他们）是不可接受的。”

"这是一项安全性的赛事，他们的行动是为了保证每个人在赛道上的安全，我认为任何人都不应该为他们根据直觉行事而受到批评。"

Jean Todt, President, FIA, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

随着红牛与梅赛德斯为两项锦标赛冠军的争夺愈发白热化，两支车队的当家人霍纳和托托·沃尔夫的“隔空交火”越来越频繁。奥地利人在英特拉格斯对着摄像机的举动变成了近期流行的表情包，而霍纳此前已经多次发表了言辞“辛辣”的观点，包括对梅赛德斯的尾翼、对AlphaTauri的角田裕毅，以及对汉密尔顿/维斯塔潘在巴西的4号弯攻防战。

虽然霍纳为自己对赛道志愿者的语言暴力行为致歉，但当被问到是否后悔时，他为自己事出有因进行辩护，因为他认为自己只是指出他认为不正确的事情。

"不，一点也不。我相信我的团队。我是一个直言不讳的人，这是我一直以来的行事态度，”他说道。"我不是一个过于情绪化的人，我不会对着摄像机咆哮。我认为我的行为方式没有任何问题，我也会（在今后）以同样的方式行事。”

"关于抢险员，我认为唯一的问题是，如果有任何个人冒犯，指的是胡作非为的黄旗，那不是针对任何个人或任何抢险员。我不知道你是否听到我接受的采访，但我不觉得那是不合理的。"

霍纳对黄旗的不满在于，“有三四辆赛车在没有黄旗的情况下经过了同一辆赛车，但我们的赛车被挥了黄旗”。

但是他也再次重申：“我认为道歉被接受了，我只想说明，这并不是针对抢险员的。我认为世界各地的抢险员都做得很了不起。他们是志愿者。没有抢险员，就没有赛车运动。那只是人遇到沮丧的情况，我认为可以从中吸取教训。"