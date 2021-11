国际汽联：霍纳对赛道志愿者的口头暴力是”不可接受的“

洛塞尔的排位赛后,霍纳对马克斯·维斯塔潘因为Q3最后一个计时圈冲刺时卷入无视双黄旗的调查大为不满。他在接受英国Sky Sports采访时,用 "胡作非为的抢险员 "(Rogue Marshal)来描述当时负责向自己的车手打出双黄旗信号的志愿者。

周日正赛前,维斯塔潘因为无视被认定违反黄旗规则,被罚退后五位发车,从原本的第二位落到第七位,尽管他在比赛中追回到第二名完赛。

比赛结束后,赛会干事传唤了霍纳,认为他违反了《国际竞技守则》中有关国际汽联及其官员诚信的第12条。最终,红牛领队收到了正式警告,为自己的言语公开道歉,并且自愿参加明年二月的“国际赛会干事项目”。

马西在赛后的媒体简报会上,谈到了关于霍纳的事件。他表示"克里斯蒂安身怀歉意抱歉",亲自向抢险员道歉,因为"并不想冒犯任何人"。不过,澳大利亚人强调,批评志愿工作者的行为是不能容忍的。

"我认为你不应该攻击任何人,特别是世界各地成千上万的志愿者抢险员牺牲了大量的(私人)时间,”马西说道。"没有他们,这项运动无法进行。这是很多人忘记的部分。我将维护世界各地的每一个赛道上每一个志愿者官员。这(攻击他们)是不可接受的。”

"这是一项安全性的赛事,他们的行动是为了保证每个人在赛道上的安全,我认为任何人都不应该为他们根据直觉行事而受到批评。"

Jean Todt, President, FIA, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images