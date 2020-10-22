Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
Russian GP
25 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
09 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
葡萄牙大奖赛
Tickets
23 10月
Next event in
04 Hours
:
51 Minutes
:
18 Seconds
See full schedule
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
35 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响

shares
comments
国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响
By:
, Grand prix editor

根据近日国际汽联推出的全新规则，如今车手们在仅获得30分的情况下，仍有机会拿到F1超级驾照。

自2016年以来，国际汽联设立的积分制度使得只有在低级别赛事中表现优异，并且累计获得40分的车手，方可获得超级驾照。

但该赛车运动的管理机构今年早些时候证实，鉴于冠状病毒的大流行缩短了若干赛事的赛季长度，从而影响了车手们的参赛情况，其正在计划针对疫情所带来的挑战重新评估目前的评分体系。

在国际汽联最新更新的运动规则中，有关超级驾照评分体系的调整已经得到了确认，包括增加了可获得超级驾照的额外资格。

如今，车手只需要在锦标赛中获得30分，并被国际汽联单一判定为“由于超出控制范围的情况或不可抗力的原因，他们无法正常获得资格”，同样可以获得超级驾照。

任何想要达到这一要求的超级驾驶执照申请都需要得到国际汽联世界汽车运动理事会的批准。车手们可以通过在F2中取得比第四名或更高的名次，或者在F3锦标赛中赢得冠军以获得30分。

同时国际汽联还确认，考虑到2020赛季被“打乱”的情况，在有需要的情况下，他们将允许车手不考虑这一年，只要是四年内的分数即可。

 “如果申请日期的三年有效期内包括2020年，那么国际汽联将允许车手将有效期延长为申请日前的四个赛季，并以其中积分最高的任意三个赛季作为计分依据，”更新后的附录中写道。

此外，根据另一项更新后的“优惠”政策，如果车手们没有参加任何赛事来累积足够的分数，那么可以通过参加F1自由练习来保住超级驾照。

如果车手“已经获得超级驾照（不包括仅针对参加自由练习的驾照），并且在申请之前，已经在过去三年任何一年中，在国际汽联F1世界锦标赛的一个自由练习阶段中完成了至少100公里的驾驶”，那么就算作符合标准。

翻译/小飞侠

Related video

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守

Previous article

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Luke Smith

Trending Today

Racing Point获准在明年改用梅赛德斯2020款悬挂
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

Racing Point获准在明年改用梅赛德斯2020款悬挂

Latest news

国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守

哈斯确认2021年更换车手阵容
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

哈斯确认2021年更换车手阵容

梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因

Trending

1
Formula 1

Racing Point获准在明年改用梅赛德斯2020款悬挂

Latest news

国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响
Formula 1

国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守
Formula 1

Racing Point否认在斯特罗尔病毒检测问题上玩忽职守

哈斯确认2021年更换车手阵容
Formula 1

哈斯确认2021年更换车手阵容

梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因
Formula 1

梅赛德斯查明博塔斯在纽伯格林退赛原因

斯特罗尔透露曾感染新冠病毒，但已经恢复阴性
Formula 1

斯特罗尔透露曾感染新冠病毒，但已经恢复阴性

Latest videos

《大奖赛大纪事》：莱科宁刷新F1大奖赛发车次数纪录 05:30
Formula 1

《大奖赛大纪事》：莱科宁刷新F1大奖赛发车次数纪录

《大奖赛大纪事》：本田在F1的兴衰史 06:09
Formula 1

《大奖赛大纪事》：本田在F1的兴衰史

《大奖赛大纪事》：盘点F1在纽伯格林的故事 06:29
Formula 1

《大奖赛大纪事》：盘点F1在纽伯格林的故事

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片 03:36
Formula 1

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权