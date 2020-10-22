国际汽联降低F1超级驾照申请分以防不可抗力影响

自2016年以来，国际汽联设立的积分制度使得只有在低级别赛事中表现优异，并且累计获得40分的车手，方可获得超级驾照。

但该赛车运动的管理机构今年早些时候证实，鉴于冠状病毒的大流行缩短了若干赛事的赛季长度，从而影响了车手们的参赛情况，其正在计划针对疫情所带来的挑战重新评估目前的评分体系。

在国际汽联最新更新的运动规则中，有关超级驾照评分体系的调整已经得到了确认，包括增加了可获得超级驾照的额外资格。

如今，车手只需要在锦标赛中获得30分，并被国际汽联单一判定为“由于超出控制范围的情况或不可抗力的原因，他们无法正常获得资格”，同样可以获得超级驾照。

任何想要达到这一要求的超级驾驶执照申请都需要得到国际汽联世界汽车运动理事会的批准。车手们可以通过在F2中取得比第四名或更高的名次，或者在F3锦标赛中赢得冠军以获得30分。

同时国际汽联还确认，考虑到2020赛季被“打乱”的情况，在有需要的情况下，他们将允许车手不考虑这一年，只要是四年内的分数即可。

“如果申请日期的三年有效期内包括2020年，那么国际汽联将允许车手将有效期延长为申请日前的四个赛季，并以其中积分最高的任意三个赛季作为计分依据，”更新后的附录中写道。

此外，根据另一项更新后的“优惠”政策，如果车手们没有参加任何赛事来累积足够的分数，那么可以通过参加F1自由练习来保住超级驾照。

如果车手“已经获得超级驾照（不包括仅针对参加自由练习的驾照），并且在申请之前，已经在过去三年任何一年中，在国际汽联F1世界锦标赛的一个自由练习阶段中完成了至少100公里的驾驶”，那么就算作符合标准。

翻译/小飞侠

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