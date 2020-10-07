国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛

虽然受到全球新冠肺炎疫情的影响后，2020赛季直到7月初才在奥地利正式揭幕，但是今年的锦标赛仍将达到17场比赛。在经受住了在欧洲的三轮三连赛和第一次长距离飞行前往俄罗斯索契的考验之后，国际汽联对于防疫条约的作用感到十分满意。

据悉，2021年F1赛历已经基本制定完成，一些因为疫情而无法在今年举行的赛事都将回到赛历上。不过由于全球不同国家的疫情反复无常，F1没有计划在短期内对外公布。

尽管如此，国际汽联认为其为F1赛事制定的防疫规则可以应对各种情况，只要F1可以前往办赛地。

国际汽联的新冠肺炎疫情防疫负责人布鲁诺·法敏在接受Motorsport.com独家采访时表示：“在我看来，唯一的问题是不同国家的旅行限制。我们已经在一些新冠疫情相当糟的国家或地区比赛过，而我们成功应对了。

“我认为防疫规则和大家都是专业人士，意味着我们有证据表明防疫规则适用所用情况。问题在于法律方面、旅行限制。我们是否必须隔离，是否当地组织者获得了举办赛事的许可。这是关键点，而不是防疫条约本身。

“我认为根据防疫规则，我们能够在每个地方、任何地方比赛。但是这取决于许可和旅行的可能性。”

为了让大奖赛能够举行，国际汽联与F1管理公司联手制定了十分周密的防疫部署，包括频繁的检测、社交圈子规则、社交距离等等。

虽然按照目前的疫情局势，2021年究竟会去到哪些地方比赛，即使赛历公布也不等于板上钉钉，法敏表示国际汽联需要一定的提前量来与当地组织者确定所有的防疫流程。

“从与FOM一起与当地组织者第一次沟通起算，我们通常在赛事进行前需要4-6周进行准备，”他向Motorsport.com表示。

“我们必须与当地机构一起组织好流程；我们必须知道如何与做检测的公司和测试验室合作。我们有高密度、低密度、红区、黄区需要进行管理。需要知道哪里是极限，谁可以去到哪里，我们如何做提问检测。

“都是非常细节的事情，另外还有（现场）布局和检测流程。之后，就是针对万一有阳性病例的官方流程，我们要与当地组织者一起应对。”

此前F1竞赛总监罗斯·布朗曾表示，指望比赛期间无人感染是不实际的。而Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹成为第一名感染病毒的车手之后，缺席了在银石的两场比赛。

而最近在穆杰罗和索契的两场比赛后，在F1常规病毒检测中确诊的人数明显上升，但并非直接隶属于车队、国际汽联、FOM比赛团队的人员。

对此，法敏表示F1赛事的真正挑战并非防止参赛人员受感染，而是一旦有确诊病例出现后，如何防止在围场内大规模传染或在比赛地造成爆发。

“当然要尽可能地避免（感染），但主要还是做好流程，这让我们能够继续比赛，继续举办赛事，哪怕有阳性病例，也不会在围场内或者当地人口里造成爆发。这才是挑战所在。

“出现阳性病例是很正常的。挑战在于应对好，确认密切接触者，隔离密切接触者，止住可能出现爆发的源头，不造成更多麻烦。对所有我们要去的赛事，这是真正的挑战，”