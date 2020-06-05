国际汽联进一步管控F1引擎“诡计”

在上个赛季法拉利的动力单元引发争议后，引擎性能再次成为了人们关注的焦点。对此，汽车运动管理机构已采取行动，规避规则中可能被车队利用的灰色区域。

Motorsport.com了解到，国际汽联近日对于燃油和ERS动力传感器两方面细则做了明确。

在燃油方面，作为国际汽联限制车队使用燃油作为燃料的举措之一，车队在2020年原本已经面临着更严苛的规则，包括每100公里的油耗被限制在0.3升。

如今为了确保车队没有找到绕过这一限制的方法，国际汽联保留了在赛车驶上赛道之前，对燃油测量和系统密封进行严格管控的权利。

在能量回收方面，国际汽联正在加大努力，通过一个更新的传感器来监控ERS回收能量的电能分配情况。赛季初，这一传感器将被安装在领先的赛车上。

近年来外界也有猜测车队已经找到了方法，可以巧妙地绕过可用动力的限制来帮助提升表现。

尽管法拉利自去年与国际汽联就其2019年动力单元达成私人协议以后，一直成为引擎“阴谋”的焦点，但据了解，最新的调整并非针对意大利制造商。

事实上，国际汽联在与法拉利达成全新层面的合作，来帮助更好地监管引擎之后，就大力推崇额外的检查。

在国际汽联和法拉利达成私下和解后发表的一份声明中写道：“国际汽联和法拉利车队已经就一系列技术承诺达成一致。这些承诺将在即将到来的赛季中对所有F1动力单元的监控进行改善。”

同时国际汽联还发布了一项技术指令，明确了引擎中程燃油流量计读数的细节，以确保车队完全遵守所有限制。

此外一同发布的还有一份关于维修区设备规范的说明。

翻译/小飞侠