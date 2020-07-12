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国际汽联接受雷诺对Racing Point赛车合法性的抗议

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国际汽联接受雷诺对Racing Point赛车合法性的抗议
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2020年7月12日 下午8:07

斯蒂利亚大奖赛赛会干事确认接受雷诺对Racing Point两辆赛车合法性提出的抗议，但是只会在证据收集齐全之后再进行审议。

Racing Point在斯蒂利亚大奖赛中由塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔拿下第六、七名的成绩，领先雷诺的丹尼尔·里卡多。

但是比赛结束后，法国车队向赛会干事递交了针对其主要竞争对手2020年RP20赛车合法性的抗议书，主要针对《竞赛规则》附录六中涉及的车队之间可以共享、不可以共享的“清单部件”。

自从季前测试中Racing Point的新赛车亮相，就外观与去年梅赛德斯W10赛车十分相似而引起争议。驻扎在银石的车队承认效仿了德国车队夺得2019赛季世界冠军的赛车的设计。

前一个周末，红牛在周五练习后对梅赛德斯的DAS系统进行抗议，并且在当天晚上就得到了结果——德国车队的装置被认定合法。与之不同的是，雷诺选择在上周日比赛结束后递交抗议书，意味着本场比赛的结果仍存在变数。

然而，本赛季第二场比赛的赛会干事在经过大约三个小时的传唤、听取当事双方的观点之后，只是认定雷诺的抗议“被采纳”，但同时要求收集更详细的证据，再来进行深入调查，而不是当天晚上就做出裁决。

根据通知书，本场的赛会干事授权代表邀请外部的技术协助，包括雷诺、Racing Point和梅赛德斯三支车队的代表。并且，赛会干事要求梅赛德斯提供W10赛车的前后刹车空气管道，供国际汽联技术部门进行检查。

至于何时才会正式审理，通知书中写道：“当有可能的评估递交日期可以被确定时，国际汽联技术部门代表会联系赛会干事主席，就下一次开会评估（雷诺）申请的时间进行确定。”

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Author Frankie Mao

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