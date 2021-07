国际汽联：赛会干事只裁定事故原因，不考虑后续影响

上周日银石的比赛里,刘易斯·汉密尔顿因为引发了与争冠对手马克斯·维斯塔潘的撞车,受到了停10秒的处罚。维斯塔潘因为赛车撞上护墙后严重受损而退赛,并且前往医院接受全面的体检,而汉密尔顿在接受了处罚之后,在尾声阶段超过法拉利的查尔斯·莱克勒克后赢下比赛。

事故本身以及当值赛会干事的处罚决定引起了激烈的辩论,尤其红牛赛车总监赫尔穆特·马尔科要求对汉密尔顿禁赛。尽管汉密尔顿在受到处罚的情况下,还是把积分差距缩小到了8分,但马西申明,不把积分榜的变化纳入考虑正是车队提出的要求。

“我认为很重要的一点是许多许多年来的(赛会干事裁决的)支柱。这在我加入以前,经过所有车队、国际汽联、F1的讨论,所有车队领队都非常坚定地说,你们不应该把事件的后果考虑在内,”马西表示。

“所以当他们(赛会干事)判断事故的时候,他们判断的是事故本身、引起事故的原因,而不是之后结果。多年来赛会干事都是这么做的,并且接受建议把事件细化出来判断。”

“我说的是车队参与(定下这个原则)等等,而那是赛会干事判断的方式。假如你开始把后果纳入考虑范围,就会有很多变量,就不再是只判断事故本身的原因。”

进站停10秒已经是赛中处罚中严厉的等级。马西认为没有一种完美的处罚可以避免车手受罚后依然取得好成绩的不平衡。

“如果基于那样来看,你永远找不到一个消除像那钟不平衡的处罚,以那个特定情况为例,”澳大利亚人说。

“那就是为什么多年以前,车队领队们要求非常明确的区别。他们不想(事故的)后果被考虑在内;他们想要判罚基于事故本身。我完全理解他们的立场,那是所有判罚遵循的共识,就是因为那个目的,不考虑(事故的)后果。”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳在上周日比赛暂停期间,强烈要求赛会干事严惩汉密尔顿在Copse弯的举动,一方面维斯塔潘损失了大量的积分优势——红牛甚至为了阻止梅赛德斯再拿到最快单圈对应的额外分,让积分区末尾的塞尔吉奥·佩雷兹在最后三圈换软胎刷新最快圈;另一方面,荷兰人赛车底盘的受损程度也是红牛非常担心的。

2021年“预算帽”正式实施,1.45亿美元的标准显然对梅赛德斯、红牛、法拉利这三支过去不惜一切财力的豪门车队影响最大。因为修复赛车损坏、打造新部件的额外成本,将占据原本为本赛季赛车升级或开发2022年规则改革后新赛车的预算份额。

根据梅赛德斯领队托托·沃尔夫所说,瓦尔特利·博塔斯在伊莫拉卷入的撞车,成本代价达到100万英镑。从维斯塔潘赛车残骸的图片来看,损毁程度可能大于博塔斯在伊莫拉。同时,当时搭载的本田动力单元是否可以拯救情况不明。一旦这套动力单元无法继续使用,已经用到第二套的荷兰车手不得不提前启用第三套,将在后续的争冠中面临引擎危机。假如他需要用到任何超额的“六大件”之一,就将触发罚单。而即便他的第一颗引擎仍有余量,可靠性和性能都存在隐患。

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images