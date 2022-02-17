国际汽联调整F1裁判工作结构，马西被撤销赛事总监职位

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2021赛季阿布扎比收官战最后时刻的安全车重启程序引发了巨大争议，令马西被推上了风口浪尖。当时根据马西的决定，马克斯·维斯塔潘在最后一圈重新开始比赛后，利用明显的轮胎优势超过了领跑了几乎整场比赛的刘易斯·汉密尔顿，第一次赢得车手世界冠军。

在一片争论中，时任国际汽联主席让·托德启动了卸任前最后一项任务，对阿布扎比的事件进行全面调查。而法国人的继任者本·苏拉耶姆的第一项重要工作便是完成这个万众瞩目的调查工作。

尽管调查结论不会对外公布，但是本周四，本·苏拉耶姆宣布国际汽联将在2022赛季前对“赛事裁判工作开拓新道路”，最引发关注的便是马西将不再担任赛事总监，而是会在国际汽联内出任其他工作。这意味着他自2019年澳大利亚大奖赛以来长达三年的赛事总监生涯。

取而代之的是在WEC和DTM出任赛事总监的艾德瓦尔多·弗雷塔斯和涅尔斯·维蒂奇将在今年的23场比赛中轮流作为赛事总监。同时，已经退休的、前赛事总监查理·怀汀的得力助手赫比·巴拉什将回来作为高级顾问。

此外，作为裁判工作调整的一部分，国际汽联将启用虚拟赛事控制中心。用本·苏拉耶姆的话来说，它的职能类似于足球的VAR，但是将在国际汽联总部工作。同时，从2022赛季开始，涉及赛事总监的无线电通讯将不再通过国际信号对观众播出，以此避免赛事总监受到更大的压力。不过，车队代表仍然可以与赛事总监沟通，但必须方式“明确”且不属于打扰性质。

本次关于裁判工作结构改革得到了F1圈内多个团体的一致支持。至于阿布扎比安全车重启程序问题的评估仍由F1竞赛顾问询委员继续进行，将在巴林揭幕战前的F1委员会会议中做出报告。

值得一提的是，国际汽联公布这次决定的时机，正好是法拉利发布2022年赛车期间。F1-75亮相之后的车队新闻发布会上，跃马阵营表示了支持。

法拉利领队马蒂亚·比诺托认为阿布扎比事件属于被关注过度，而调查耗时之长正说明了国际汽联内部流程需要简化。

“在阿布扎比发生的事情已经被过度讨论，在数月和数周内被过度分析，”意大利人说到。“我认为花了这么长时间是事实，我认为它显示了事情的复杂性。"

"坦率地说，我认为我们只能改进。如果有任何教训，我认为改变是需要的，也是需要有决定的。我们将支持它。我认为重要的，确实是我所寻求的，是国际汽联在决定中完全独立。我认为在决定中必须如此，他们的结构方式也必须如此。

"我认为，为了拥有完全的独立性，你需要信任，作为法拉利，我们完全信任他们。"