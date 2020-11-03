国际汽联评估伊莫拉安全车下“危险”事件

伊莫拉的比赛进入尾声阶段，红牛车手马克斯·维斯塔潘在5号弯维尔纽夫之字弯的爆胎退赛引发了安全车。但不久之后，在安全车带领下，乔治·拉塞尔在接近10号弯前突然失去对威廉姆斯赛车的控制后撞墙，耽误了赛道的清理工作。

安全车领跑多圈之后，落后一圈的赛车按照指示进行超车回到队伍末尾。然而，此时在拉塞尔撞墙的Acque Minerale路段区域仍有4名赛道抢险员在进行工作，其中一名甚至在赛道边缘清理碎片。

基米·莱科宁作为落后赛车中最靠前的，第一个途径事发地，立即减慢速度。在他身后的安东尼奥·吉奥维纳兹、尼古拉斯·拉蒂菲、罗曼·格罗斯让也都照做。而间隔了一定距离的塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔则以较快的速度通过改路段，特别是加拿大人还非常接近那名清扫的抢险员。而格罗斯让和维特尔都向各自车队报告了他们所遇到的“危险”情况。

但是，直到赛后国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西常规的媒体通气会结束后，这一幕才被知晓。

周二下午，国际汽联向之后进行相关问询的媒体做出回应，在简短的声明中确认会进行审视。“国际汽联高度重视抢险员和赛道官员的安全。赛事中心获悉了该问题并正在评估是否要对现有的程序进行修改，进一步保护抢险员和官员，把今后重演这一幕的可能性降到最低。”

根据《竞赛规则》第39.12条，在安全车时期收到指示追回落后圈的赛车“应该以合适的速度在赛道上前行，不得超车，尽一切努力回到队伍的后方”。

可以确定的是，事发时双黄旗的旗帜和信号灯都正常工作。但规则中并未明确规定车手们在“解套”是的具体车速，而是由车门手自行把握。