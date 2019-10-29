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Formula 1 / 突发新闻

国际汽联计划放弃F1排位赛Q2轮胎规则

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国际汽联计划放弃F1排位赛Q2轮胎规则
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2019年10月29日 上午4:07

国际汽联计划放弃排位赛前十名车手必须使用Q2里做出个人最快时间的同一套轮胎的规则，前提是所有车队都同意。

这个规则最初是为了增加比赛的“佐料”，假设排位赛前十名的车手都会用比较软且较不耐磨的轮胎起步。但是很多时候，事实并非如此，因为三大车队较之其余车队的优势过于巨大，他们中一些或者所有车队经常用较硬的轮胎就能进入Q3。

这一规则已经在最新的2020年国际汽联体育规则草案中被取消。然而，因为规则需改的最后期限是4月30日，所以必须得到全体一致的支持，而据了解，至少有一支车队表示反对。

还没有得到批准的另一个计划在2020年做的改变，是国际汽联希望限制比赛周末的起步练习，以便给比赛中的实际起步增加随机性。

车手将不再被允许在维修区出口随意进行起步练习，而是只允许他们在第一节自由练习和第三节自由练习结束后，在发车区上进行练习。事实上，该流程已经在诸如摩纳哥的赛道上启用，因为在那里无法在维修区出口做起步练习。

翻译/Ellie Chen

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