国际汽联计划与F1车手探讨莱科宁引发的界外超车问题

在奥斯汀正赛第16圈出一号弯时，驶离赛道的莱科宁在四轮都轧上路肩的情况下超越了阿隆索，并且随后也未交还位置。这令西班牙人非常恼火。

在被超越后，阿隆索要求芬兰人立刻归还位置。但比赛控制中心决定不采取任何行动，允许后者保留领先位置。几圈后，阿隆索同样在赛道外超越了莱科宁的阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹，但这一次他被告知需要把位置还给意大利人。

随后，在一场同样激烈的战斗中，吉奥维纳兹被告知在超过阿隆索时离开了赛道，因此需要把位置归还。比赛结束后，阿隆索质疑了允许莱科宁保留领先位置的“奇怪”决定，因为包括他在内的其他车手都被要求交出了位置。

谈到这一事件时，马西解释表示，这一事件的界定尚不明晰，并认为这需要在墨西哥大奖赛期间与车手们共同探讨。

“我能理解他的沮丧，”马西说道，“关于他和基米在1号弯道的事件确实在临界点。我们肯定会在下一次的车手会议上与所有车手讨论这个问题，因为我认为这件事算起来分为两个部分。”

“很明显，这是一次超车，我们会看一下被迫驶离赛道的情况，然后显然是超车这个后续部分。因此，这是我们将在下次会议上讨论的问题。”

马西指出，莱科宁之所以能够豁免，是因为可以认为阿隆索从一开始就把他挤出了赛道。

“这点一针见血，这就是为什么它是一个临界点的决定。很明显，我们考虑了其中的两个因素，并在此基础上决定：‘就让它去吧’。但毫无疑问，这将在下次的车手会议上讨论。”

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

马西强调，尽管阿隆索建议对这次事件尽快做出决定，但仍有必要对它进行适当的研究。

“重要的是，你需要真正地去研究它，去研究与它有关的所有一切。我告诉车队的只是一种建议。”

“他们可以选择不遵循它，如果他们选择不遵循，我没有权力说你必须这样做，而是‘我建议你这么做’。如果他们选择不这么做，我会把这件事交给赛会干事去处理，然后他们会做出相应的判断。”

当被问及他是否认为阿隆索试图通过随后对吉奥维纳兹的行为来证明自己的观点时，马西表示：“不，完全不是。我根本没有听到费尔南多的无线电。但显然他驶离了赛道。于是我建议车队把位置还回去，他们就这么做了。”

“几圈之后，同样的事情发生在安东尼奥和费尔南多身上，这次是阿尔法·罗密欧被建议归还位置。”

同时，马西承认阿隆索的名字在国际汽联最近的决定中出现了好几次。

“我觉得这些事件发生的方式很有趣，我处理每件事、每起事故时，看的是每一次事件和每一个人，不管卷入其中的人是谁。”

翻译/小飞侠