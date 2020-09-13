国际汽联警告F1车队勿探索“储备“漏洞

今年是车队可以无节制使用资源的最后一年，而1.45亿美元/年的预算制度将在2021年伊始实施。

在2022年的赛车规则将发生重大改革的情况下，明年的财政规则变化意味着车队将在下个赛季面临一段特别艰难的时期，权衡把钱花在哪里。

然而，这也引发了一丝担忧，即车队可能会想办法把2021年的开支提前至本赛季，以减少明年的开销。鉴于车队实际会在明年延用目前的底盘，很多类似的部件仍然可以被使用，这一担忧尤为明显。

车队可以为2021年削减支出的一种方法，是在今年储备尽可能多的部件。这样便可以在明年使用，而无需动用1.45亿美元的预算。由此节省下来的预算，则可以用来为2022年的新规则做更好的准备。

但有消息称，上周五晚国际汽联向各车队发出了一份通知，警告他们不要试图制定任何储备计划。作为F1的管理机构，国际汽联将着手于严打这一行为，以确保车队不会试图绕过预算帽。

迈凯伦CEO扎克·布朗表示：“人们一直在讨论，在今年没有预算帽的情况下为明年做好储备，以便在明年为2022赛季花更多的钱。

“我认为国际汽联已经意识到了这一点，并将对此进行管控，通过制定相关规则来限制你当下为2021年花费大量资金的能力，以避免各队为了在2022年占得先机而在2021年拼命花钱。“

布朗表示他并不知道有任何竞争对手已经开始储备，以试图绕过规则，但也强调国际汽联的声明已经明确告知车队不可对此心存侥幸。

“我不知道有车队在这么做，而人们会这么做直到他们受允许的最大成都，”他补充道，“但同样，由于我们受到国际汽联的监管，我不认为有人能在规则的界限之外做到这一点。”

翻译/小飞侠