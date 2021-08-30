国际汽联解释比利时“完赛”标准，承认将磋商未来解决方案

比利时大奖赛因为大雨天气而被长时间耽误，而最后在安全车带领下匆匆跑了不到4圈被最终取消，算作完成比赛，但按照没有完成原比赛距离的75%而积分减半。赛后，比赛的执行程序引发了争议。

今年年初，国际汽联修改了F1《竞赛规则》，“如果比赛被暂停，暂停长度添加到这段（比赛）时间中，比赛总时间不超过3小时”。但是，比利时的当值赛会干事依照《国际竞赛章程》，在第一个编队圈进行时暂停了计时，从而延长了比赛可以进行时限的窗口。

在比原定比赛开始时间（下午3点）晚了3个多小时之后，安全车带领车阵驶出维修区，比赛正式开始了第一圈。在安全车带领下，20辆赛车跑至第3圈时，赛会出示了红旗。随后，维斯塔潘跟随安全车，回到了维修区，此时因为他的赛车经过了终点线（控制线），在计时系统上显示第4圈已经开始。不久之后，赛会宣布比赛不再回复。

“完成了3圈，第三圈完成了，因为赛车在（维修区的）快速道里通过了控制线，”马西表示。“积分依照（红旗）信号出示那一圈前倒数第二圈的排名，所以有两个不同的点。一个做什么来完成比赛，一个是从锦标赛积分来考虑的。”

“我应该说，这里有两件不同事情。第一件事，是他们进来时完成了3圈——3个完成圈，然而，用来分发积分的排名依照的是那圈之前倒数第二圈的，那是排名的依据。但是，完成比赛来说，我们完成了3圈。”

Fans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

商业原因

七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在接受采访时声称F1官方做了“糟糕的选择”，而之所以要耽误那么久后完成2圈，是达到这个要求之后，国际汽联和F1才能宣布比赛进行过，因此有可能避免现场观众要求退钱。

对此，马西坚决予以否认。“绝对没有。没有的事。零。永远不会——永远不会在我的考虑范围里。”

“我们所有人都瞄准着一个我们认为存在的目标——车队也认为有——有一个天气的时段，我们认为我们可以进行比赛，因为你们都知道，作为这项运动的车迷，你们知道天气在这条赛道上变化得多快。我们认为我们可以比赛，但天气恶化得非常快，所以我们无法比赛。”

斯帕的观赛门票提前一年开售，最高票价达到近500欧元。汉密尔顿在赛后前三名采访环节表示，他认为比利时主办方应该为车迷退票。而之后他又在个人社交媒体上写道：“今天是一场闹剧，唯一承受损失的是那些花了很多钱来看比赛的车迷。”

对于退票相关的问题，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利回应说：“要传达的意思很明确，很不幸，我们无法控制时间。2圈或一圈都没有，开销在那里。”

“所以，这不是圈数的问题。问题在于时间——我们试着比赛的时间点。我认为，赛会尽了最大努力（寻找可以比赛的时间点）正如我说的，这不是跑了几圈或没有跑的问题，真的是很不幸运的情况。你需要考虑每个人的安全，那是非常非常重要的。正如我说的，第一个感到失望的人是我，因为我热爱比赛，但总是有情况是你无法比赛的。”

而当被问到是否支持退票的想法时，意大利人回应说“这不是支持的问题”。

The rain soaked start grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

未来措施

除了汉密尔顿之外，一些位居前十名并被授予一半的积分的车手，包括塞巴斯蒂安·维特尔和卡洛斯·塞恩斯在内，也都表达了不满。被授予第五名的德国人称之为“笑话”，而位列第12名的费尔南多·阿隆索，对于击缶的授予感到“震惊”。

迈凯伦车队CEO扎克·布朗在社交媒体上发布了一段视频，在向车迷表示歉意的同时，谈到了他对这场“闹剧”的想法，而他认为是时候做出改变。

“规则的状态是你跑了几圈后，就可以成为比赛。我认为那需要进行审核。”布朗表示。“我不认为没有人会争辩天气可以安全地比赛，但我们作为一项运动，需要更好的解决方案，当这类型的情况发生时。在安全车后跑3圈的结果不应该是比赛。”

“那（被算作比赛）是规则说的，但现在我们所有人需要对此进行审核，从今天学习到，意识到如果我们遇到这种类型的情况，我们可以做哪些不同，确保结果是每个人都能比赛——无论是接下来一天，还是再回来。”

“我不认为任何人会说‘称之为比赛感觉上没错’，所以我们要探讨一下，希望类似的事情不再发生。”

事实上，马西在赛后的媒体简报会上，谈到了国际汽联、F1和车队接下来将会进行磋商。

“我认为这个周末过后，在我们为明年（讨论）的下一次会议上，”澳大利亚人说道。“我们要探讨很多事情，我们都可以讨论，了解每个人想要的（结果）。”

“正如你们都知道的，我们正来到了一个时间点，国际汽联与10支车队及F1磋商规则。所以我们需要讨论不同情况，了解每个人的想法。”