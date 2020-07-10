国际汽联确认FP2排名或决定斯蒂利亚大奖赛发车顺序

天气预报显示，星期六红牛环赛道很有可能全天下雨，并可能在午后排位赛前雨量达到最大。果真如此的话，很有可能使得本赛季第二场排位赛无法正常进行。

而最坏的情况是，周六全天因赛道强降雨带来的严重积水而无法让赛车驶上赛道，随后周日上午也受到雨水影响而无法进行排位赛。

国际汽联赛事总监马西在周五练习结束后承认当前的天气预报“看着不太好”，而且受到斯蒂利亚山脉地区环境的影响，天气的变化“难以琢磨”，使得“周日早上不怎么好”，星期六则是“一点都不好”。

由于周日下午看上去将恢复正常天气，使得比赛的发车顺序将如何产生成为焦点。马西表示，国际汽联已经对三种可能性做好了准备。

“有很多选择，简单说来”澳大利亚人说，“如果比较糟糕的情况出现——我们已经研究过了，排位赛可以在周日上午进行，那是很好的选择。”

“如果我们在周六（赛道环节）完全取消，FP3不能进行，排位赛不能进行，并且假设因为天气，周日上午也不能进行排位赛，我们会回到今天FP2的时间。这是另一个选择。”

“或者是第三种情况，FP3明天早上可以进行，但我们无法在下午进行排位赛，也无法在周日上排位，那么发车区很可能根据FP3的时间来决定。”

根据国际汽联收到的天气预报，第三节自由练习时的下雨可能性达到80%，而且很可能雨势非常大。不过马西非常肯定地表示，本周末不会像去年日本大奖赛前那样提前宣布周六赛道关闭，以防超强台风登陆带来危险。

周五下午的第二节自由练习结果是，红牛车手马克斯·维斯塔潘暂时领先上周日旗开得胜的瓦尔特利·博塔斯。而两位Racing Point车手分列第三、四位。

与此同时，同样的天气条件下，F2和F3赛事能否进行，也被打上了问号。