国际汽联确认伊莫拉两天制赛程相关规则

近日，WMSC审批通过了对F1《竞赛规则》的修改，以便为只有两天日程的艾米利亚-罗马涅大奖赛完善所需的规章制度。等到在伊莫拉的比赛周末结束后，规则将恢复常规的三天制标准。

从三天缩短为两天后，最大的区别就是不会有周五的两节自由练习时间，而是只在周六排位赛前进行时常90分钟的唯一一节练习。而两个阶段之间将有90分钟的休息时间，比通常周六练习与排位赛之间的两个小时间隔增加了半小时。

理论上，车队仍然可以派出年轻车手，在这个阶段里驾驶赛车。但是考虑到这是整个周末唯一调试赛车的赛道机会，而且现役车手们普遍对这条赛道缺乏认识，基本上不会牺牲如此宝贵的时间。

虽然周五没有赛道阶段，但是车手会议仍将举行，主要讨论前一场比赛——葡萄牙大奖赛——期间的问题。随后在周六的练习结束后，车手们将再次与国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西“云”对话，交流对伊莫拉赛道的反馈等信息。

因为少了总计3小时的赛道时间，倍耐力为本周末准备的轮胎相应减少。每位车手将只有10套轮胎，比原来少3套。其中，2套硬胎、2套中性胎和6套软胎。而练习结束后，车队必须规划倍耐力3套轮胎。

本周末车队不必协助倍耐力进行2021赛季轮胎的研发工作。而意大利轮胎制造商对轮胎参数的调整，只能等到周六排位赛结束后进行，因为其无法在两个半小时了完成所有的分析。

同样，随着周五赛阶段的取消，针对车队围绕赛车进行工作的宵禁时间也从未原先的周五和周六，改为只有排位赛结束后的周六晚上。