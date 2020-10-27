两天制赛程的伊莫拉比赛周末日竞赛规则得到国际汽联世界汽车运动理事会（WMSC）的落实，包括休息时间、轮胎分配等细节。
近日，WMSC审批通过了对F1《竞赛规则》的修改，以便为只有两天日程的艾米利亚-罗马涅大奖赛完善所需的规章制度。等到在伊莫拉的比赛周末结束后，规则将恢复常规的三天制标准。
从三天缩短为两天后，最大的区别就是不会有周五的两节自由练习时间，而是只在周六排位赛前进行时常90分钟的唯一一节练习。而两个阶段之间将有90分钟的休息时间，比通常周六练习与排位赛之间的两个小时间隔增加了半小时。
理论上，车队仍然可以派出年轻车手，在这个阶段里驾驶赛车。但是考虑到这是整个周末唯一调试赛车的赛道机会，而且现役车手们普遍对这条赛道缺乏认识，基本上不会牺牲如此宝贵的时间。
虽然周五没有赛道阶段，但是车手会议仍将举行，主要讨论前一场比赛——葡萄牙大奖赛——期间的问题。随后在周六的练习结束后，车手们将再次与国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西“云”对话，交流对伊莫拉赛道的反馈等信息。
因为少了总计3小时的赛道时间，倍耐力为本周末准备的轮胎相应减少。每位车手将只有10套轮胎，比原来少3套。其中，2套硬胎、2套中性胎和6套软胎。而练习结束后，车队必须规划倍耐力3套轮胎。
本周末车队不必协助倍耐力进行2021赛季轮胎的研发工作。而意大利轮胎制造商对轮胎参数的调整，只能等到周六排位赛结束后进行，因为其无法在两个半小时了完成所有的分析。
同样，随着周五赛阶段的取消，针对车队围绕赛车进行工作的宵禁时间也从未原先的周五和周六，改为只有排位赛结束后的周六晚上。
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|Frankie Mao
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国际汽联确认伊莫拉两天制赛程相关规则
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